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        Haberler Sağlık 15 yıldır yatağa hasret! Artık üzüntüden değil sevinçten ağlıyor - Haberler

        15 yıldır yatağa hasret! Artık üzüntüden değil sevinçten ağlıyor

        Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı bir bağ evinde yaşayan ve her geçen gün karnının büyümesi nedeniyle 170 kiloya ulaşan kadına devlet sahip çıktı. Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen kadının karnından tam 40 kilogram kitle çıktı. 15 yıldır bir çekyat üzerinde yaşama mahkum olan ve ilk kez yatak yüzü gören 67 yaşındaki Leyla Demirkafa artık vücudundaki dev kitlenin verdiği ızdıraptan değil sevinçten ağlıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor

        Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı bir bağ evinde yokluk ve zorluklar içinde yaşamak zorunda kalan Leyla Demirkafa'nın karnı 1993 yılında 2. kez anne olduktan sonra şişmeye başladı. 35 yaşındayken başlayan karın şişliği ve oluşan kitle her geçen gün büyüdü. O dönemlerde gerek ekonomik nedenler gerekse bilinçsizlik nedeniyle aldırış edilmeyen kitle her geçen gün büyümeye devam etti.

        Dev kitle nedeniyle hareket edemeyen ve yatakta bile yatamayan talihsiz kadının yaşadığı zorluklar haberlere konu olunca, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Leyla Demirkafa hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde önce yaraları iyileştirilip enfeksiyonu giderilen Leyla Demirkafa daha sonra Dr. Çağrı Coşkun ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

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        "KARNINDAN 40 KİLO KİTLE ÇIKARILDI"

        Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla Leyla Demirkafa'nın vücudundan eşine ender rastlanır bir şekilde tam 40 kilograma ulaşan kitle başarılı bir şekilde alındı. Ameliyat ve yoğun bakım süreçlerinin ardından Demirkafa servise alındı.

        Ameliyattan sonraki durumuna kendisi bile inanamayan Leyla Demirkafa, adeta yeniden doğmuş gibi olurken kendisine el uzatan başta Aydın Valisi Dr. Osman Varol olmak üzere, refakatçi hizmeti sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul'a Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Niyazi Kocakplan'a ve ameliyatı gerçekleştiren Dr. Çağrı Coşkun ve ekibine teşekkür etti.

        DURUMU İYİ, TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

        Leyla Demirkafa ile yakından ilgilenen ve hastanın sağlık durumunun her geçen iyiye gittiğini belirten Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Niyazi Kocakaplan, hastanın geçen hafta evde sağlık birimi ekiplerince hastaneye getirildiğini ve ameliyatının başarı ile gerçekleştirildiğini belirterek "Karnından yaklaşık 40 kilogramlık bir kitle çıktı. Bu kitle başarı ile alındı. Leyla teyzemizin tedavisi devam ediyor" dedi.

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