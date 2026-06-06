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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi... Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor

        Sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi... Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor

        Los Angeles yakınlarındaki SoFi Stadyumu'nda çalışanlar, ABD futbol takımının Dünya Kupası'ndaki ilk maçına ev sahipliği yapmasından bir hafta önce, yapılan sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından ücret talebiyle greve gitme kararı aldı. Görüşmelerin pazartesi günü yeniden başlaması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor

        Sendikanın açıklamasına göre, stadyumdaki Unite Here Local 11 üyelerinin yüzde 96'sı bu kararı onayladı. Karar, stadyumdaki yiyecek ve içecek hizmetlerini yöneten taşeron Legends Global ile yapılan sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından alındı. Görüşmelerin Pazartesi günü yeniden başlaması bekleniyor.

        Bloomberght'nin aktardığına göre, sendika, mekandaki barmenler, bulaşıkçılar, aşçılar ve büfe çalışanları da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin yiyecek hizmeti çalışanını temsil ediyor.

        Ulusal Futbol Ligi'nin Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers takımlarına ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu , sekiz Dünya Kupası futbol maçına ev sahipliği yapacak.

        12 Haziran'da ABD ile Paraguay arasında oynanacak maçın bilet fiyatları 2 bin dolardan başlıyor. Bir sonraki maç ise 15 Haziran'da İran ve Yeni Zelanda arasında oynanacak.

        SoFi stadyumundaki çalışanlar ayrıca kişisel bilgilerinin ABD göçmenlik yetkililerinden korunmasını talep etti. Geçtiğimiz Haziran ayında Başkan Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının baskınlarına karşı yapılan protestoları bastırmak için Los Angeles'a federal birlikler göndermişti.

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