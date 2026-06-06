Lübnan ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnit-Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri araca hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda tuğgeneral ve yüzbaşı rütbelerindeki iki subay ile bir askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in "tekrarlanan saldırılarının" kınandığı açıklamada, bu saldırıların ülkenin istikrarının yeniden sağlanması, kapsamlı ateşkesin tesis edilmesi ve İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesine yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Lübnan ordusunun kararlılığını ve ülkenin egemenliğini savunma iradesini daha da güçlendirdiği kaydedildi.

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Lübnan ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldığı belirtilmiş, saldırı sonucu bazı askerlerin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

*Fotoğraf: AA, temsilidir