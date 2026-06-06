Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı

Zelenskiy , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerince, Rusya’nın Baltık Filosu’na ait Kronştadt Deniz Üssü’ne yönelik saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Üssün Ukrayna sınırına yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Zelenskiy , saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiğini açıkladı.

Zelenskiy , Ukrayna’ya yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposuna da saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerine dikkati çeken Zelenskiy , "Bu savaşı sona erdirme vakti geldi ama Rus lider (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) savaşmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy , bu gece düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026

"Üste savaş gemileri, denizaltılar, eğitim merkezleri, onarım rıhtımları ve gemi inşa tesisleri bulunmaktadır"

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Kronştadt Deniz Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Birkaç İHA’nın üsse isabet ettiği, üssün bulunduğu arazide yangınların çıktığı belirtilen açıklamada, üssün Rus donanması için son derece önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Üste savaş gemileri, denizaltılar, eğitim merkezleri, onarım rıhtımları ve gemi inşa tesisleri bulunmaktadır." bilgisine yer verildi.