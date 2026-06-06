Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı | Dış Haberler

        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın St. Petersburg kentine yakın konumdaki Kronştadt Deniz Üssü'ne saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Zelenskiy, üssün Ukrayna sınırına yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 19:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü'ne saldırı

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerince, Rusya’nın Baltık Filosu’na ait Kronştadt Deniz Üssü’ne yönelik saldırıyla ilgili bilgi verdi.

        Üssün Ukrayna sınırına yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Zelenskiy, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiğini açıkladı.

        Zelenskiy, Ukrayna’ya yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposuna da saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

        REKLAM

        Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerine dikkati çeken Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirme vakti geldi ama Rus lider (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) savaşmak istiyor." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, bu gece düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

        "Üste savaş gemileri, denizaltılar, eğitim merkezleri, onarım rıhtımları ve gemi inşa tesisleri bulunmaktadır"

        Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Kronştadt Deniz Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı.

        Birkaç İHA’nın üsse isabet ettiği, üssün bulunduğu arazide yangınların çıktığı belirtilen açıklamada, üssün Rus donanması için son derece önemli olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, "Üste savaş gemileri, denizaltılar, eğitim merkezleri, onarım rıhtımları ve gemi inşa tesisleri bulunmaktadır." bilgisine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babanın kahreden savunması: "Oğlumu uyuşturucudan ve kumardan kurtaramadım"

        Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunu öldüren baba, emniyetteki ifadesinde, "Oğlumu uyuşturucu ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dediği iddia edildi. Baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        "Onur duyduğum hayat hikayesini bana Fenerbahçe verdi!"
        "Onur duyduğum hayat hikayesini bana Fenerbahçe verdi!"
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor