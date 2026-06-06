CANLI | Aziz Yıldırım, HT Spor - Habertürk TV ortak yayınında

Fenerbahçe'de kritik seçime saatler kala başkan adaylarından Aziz Yıldırım, HT Spor / Habertürk TV ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? Habertürk TV Spikeri Selen Gül Dayıoğlu moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Habertürk Programcısı Eren Eğilmez soruyor Aziz Yıldırım yanıtlıyor.

İşte Aziz Yıldırım'ın HT Spor ve Habertürk'e özel açıklamaları:

"Fenerbahçe’nin birlik içerisinde olması gerektiğini ifade eden bir konuşma yaptım. Çünkü Fenerbahçe çok ayrışmış durumda. 2024’te bu kadar değildi. Çok sayıda dernek ve platform kurulmuş, hepsi birbirinden kopmuş gibi. Bu durum aynı zamanda tribünleri de etkilemiş. Tek ses yok. Bunların düzelmesi lazım. Seçimi biz kazanırsak bunların hepsini bir araya getireceğim; bu gücün bir arada olması lazım. Bu güçle Fenerbahçe her zorluğun üstesinden gelir."

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🟡🔵 Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, HT Spor & @HaberturkTV ortak yayınında! 📺



🎙️ Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’nin birlik içerisinde olması gerektiğini ifade eden bir konuşma yaptım. Çünkü Fenerbahçe çok ayrışmış durumda. 2024’te bu kadar değildi. Çok sayıda dernek ve… pic.twitter.com/LHQgNdek62 — HT Spor (@HTSpor) June 6, 2026

Ahmet Selim Kul: Kongrelerde çıkan tezahürat sesleri, normal bir maçtan daha fazla çıkıyor. Bu kulüp için bir problem değil mi?

Aziz Yıldırım: Problem, biz de onu söylüyoruz. Onun için tribünlerin bir araya gelmesi ve camianın toplanması lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde olmak lazım. Aksi halde başarı gelmez.

🗣️ @ahmetselimkul: Kongrelerde çıkan tezahürat sesleri, normal bir maçtan daha fazla çıkıyor. Bu kulüp için bir problem değil mi?



🎙️ Aziz Yıldırım: Problem, biz de onu söylüyoruz. Onun için tribünlerin bir araya gelmesi ve camianın toplanması lazım. Birlik ve beraberlik… pic.twitter.com/2OhnVzQWz8 — HT Spor (@HTSpor) June 6, 2026

"TEZAHÜRATLARIN HEPSİ SAYGILI OLMALI"

" Gereksiz tezahürat yapıyorlar. Saygıyı kaçırırsanız kötü olur. Tezahüratların hepsi saygılı olmalı. O yüzden tepki verdim. Dinlemek lazım; konuşmacı kimse onu dinlemek lazım."

🗣️ Eren Eğilmez: Kongrede bir ara ayağa kalktınız, bir diyalog oldu. Orada tam olarak ne oldu?



🎙️ Aziz Yıldırım: Gereksiz tezahürat yapıyorlar. Saygıyı kaçırırsanız kötü olur. Tezahüratların hepsi saygılı olmalı. O yüzden tepki verdim. Dinlemek lazım; konuşmacı kimse onu… pic.twitter.com/v7qtW3wCuq — HT Spor (@HTSpor) June 6, 2026

"KONGRE ÜYELERİNE KATILIM ÇAĞRISI YAPIYORUM"

" Seçim için bilemem. Bugün 5 bine yakın kongre üyesi vardı. Ama yarın ne kadar katılım olur bilmiyorum. Bütün kongre üyelerini davet ediyoruz, gelsinler ve oylarını kullansınlar. Arkadaşlar 20-25 bin kişinin gelebileceğini söylüyor. Önemli olan, kongre üyelerinin hakları olan oylarını kullanıp başkanı seçmesi. Kongre üyelerine buradan katılım çağrısı yapıyorum."