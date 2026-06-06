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        Haberler Gündem Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 20:52 Güncelleme:
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        Kayseri'yi dolu vurdu
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        Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

        Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Tarihi Kapalı Çarşıda da bazı dükkanları su bastı. Erkilet, Kocasinan ve Sivas bulvarları başta olmak üzere birçok noktada yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

        Dolu nedeniyle bazı bölgelerde de hasar oluştu.

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        #Kayseri dolu yağışı
        #haberler
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