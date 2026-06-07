Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 34 sayılı plakalı araçta bulunan Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine Fakhani ailesi kaza yaptıkları araçtaki kişiler tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kavgada yaralanan baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Olayda 4 yerinden bıçaklanan Baran Fakhani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yerinden bıçaklanan Barış Fakhani ile kafasından yaralandığı belirlenen baba Hakim Fakhani'nin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Baran Fakhani'nin 2 ay sonra evleneceği ortaya çıktı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. adlı şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sürdürülen soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.