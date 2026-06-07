Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi

Katil zanlısı yakalandı, gözaltılar arttı
İstanbul Sultangazi'de, hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından soruşturma derinleşti. Olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.D.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Ayrıca olaya karıştıkları belirlenen 6 kişi daha gözaltına alındı. Çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Baran Fakhani'nin, 2 ay sonra evleneceği ortaya çıkmıştı.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 34 sayılı plakalı araçta bulunan Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Bunun üzerine Fakhani ailesi kaza yaptıkları araçtaki kişiler tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kavgada yaralanan baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI
Olayda 4 yerinden bıçaklanan Baran Fakhani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yerinden bıçaklanan Barış Fakhani ile kafasından yaralandığı belirlenen baba Hakim Fakhani'nin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Baran Fakhani'nin 2 ay sonra evleneceği ortaya çıktı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. adlı şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sürdürülen soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.