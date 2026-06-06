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        Haberler Gündem Fransa tarafından 'difüzyon mesajı' ile aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

        Fransa tarafından 'difüzyon mesajı' ile aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

        Fransa tarafından uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu S.K., MİT ve polis ekiplerinin Kağıthane'de düzenlediği ortak operasyonda yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 23:25 Güncelleme:
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        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

        Fransa adli makamları tarafından 'Difüzyon mesajı' ile uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu ve kara para aklama şüphelisi S.K. (35), MİT ve polisin ortak operasyonuyla Kağıthane'de yakalanarak gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri ortak çalışma gerçekleştirdi.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 'uluslararası uyuşturucu ticareti yapma', 'uyuşturucu madde bulundurma, nakletme' ve bu suçtan elde edilen gelirleri gizleyerek 'kara para aklama' suçlarını işlediği belirlenen Fransa uyruklu S.K.'nın Kağıthane'de gizlendiği adres tespit edildi.

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        MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

        Fransa adli makamlarınca çıkarılan 'Difüzyon Mesajı' ile aranan S.K., bugün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ve hakkındaki tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

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        #uyuşturucu baronu
        #difüzyon mesajı
        #haberler
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