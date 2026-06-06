Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İznik Gölü'nde akıntıya kapılan emekli polis hayatını kaybetti, oğlu kurtarıldı

        İznik Gölü'nde akıntıya kapılan emekli polis hayatını kaybetti, oğlu kurtarıldı

        İznik Gölü'nde yaşanan boğulma faciasında, emekli polis memuru Sinan Çağlayan, oğlu Y.'yi kurtarmak isterken hayatını kaybetti; çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 23:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu

        Bursa’nın İznik ilçesinde birlikte girdikleri gölde oğlu Y.Ç.'nin (8) çırpındığını fark edip, kurtarmak isteyen emekli polis memuru Sinan Çağlayan (52), suda kayboldu. Y.Ç., çevredeki vatandaşlarca kurtarılırken, Sinan Çağlayan'ın ise suda cansız bedeni bulundu.

        Olay, saat 18.00 sıralarında İznik Gölü sahilinde yaşandı. Eskişehir'den İznik'e gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, oğlu Y.Ç. ile birlikte göle girdi. Bir süre sonra suda yüzmekte güçlük yaşayan Y.Ç., çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen Sinan Çağlayan, dalgalara yenik düşüp ve suda kayboldu. Olayı görüp, koşarak göle giren vatandaşlar, Y.Ç.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.Ç., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Olayın ardından suda kaybolan baba Sinan Çağlayan’ı bulmak için ekipler gölde çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından baba Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Sinan Çağlayan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 gözaltı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan ve Sedat Çınar'ın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin şüpheli N.D., gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

        #İznik
        #Sinan Çağlayan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi