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        İstanbul'da bir evde uyuşturucu düzeneği... Seranın değeri tam 30 milyon TL!

        İstanbul Kağıthane'de yoğun koku üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu üretimi için kurulan profesyonel serayı ortaya çıkardı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kök Hint keneviri ile 42 kilo 300 gram marihuana ele geçirilirken, üretimde kullanılan çok sayıda ekipmana da el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
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        Kağıthane’de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kök Hint keneviriyle, 42 kilo 300 gram marihuana ele geçirildi. Uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda cihazın bulunduğu evde kurulan profesyonel düzenek dikkat çekti.

        DİKKAT ÇEKEN KOKU

        DHA'daki habere göre olay; 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir binadan yoğun uyuşturucu kokusu geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler adres çevresinde izleme ve gözetleme yaptı. Saat 16.30’ya kadar süren çalışmalarda eve giren ya da evden çıkan herhangi bir kişi tespit edilemedi.

        SERA ORTAYA ÇIKTI

        Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odanın tamamen izole edilerek uyuşturucu üretim alanına dönüştürüldüğünü belirledi. Odada yapılan aramalarda 81 kök Hint keneviriyle 42 kilo 300 gram kurutulmaya bırakılmış marihuana ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirildi.

        PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA

        Evde yapılan incelemelerde 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane, 4 kurutma filesi, 1 vakum makinesiyle, çeşitli bitki besinleri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlar inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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