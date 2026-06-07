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        6 beldede sandık başına gidildi

        Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılıyor

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 09:14 Güncelleme:
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        6 beldede sandık başına gidildi

        Belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde, bugün sandık başına gidildi.

        Yapılacak seçimler sonucunda 6 beldede belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

        DHA'nın haberine göre de Tokat'ta belde statüsüne kavuşan 4 yerleşim yerinde belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için 5 bin 682 seçmen sandık başına gidiyor. Beldelerde oy kullanma işlemi 08.00 itibarıyla başladı.

        5 BİN 682 SEÇMEN, 20 SANDIKTA OY KULLANACAK

        Tokat'ta hukuki süreçlerin ardından köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitmeye başladı. Toplam 5 bin 682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde, oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde beldelerin mahalle, sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

        Reşadiye- Çevrecik beldesi: 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

        Reşadiye- Yolüstü beldesi: 4 mahallede toplam bin 600 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

        Almus- Bağtaşı beldesi: 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullanıyor.

        Yeşilyurt- Kuşçu beldesi: 2 mahallede toplam 710 seçmen, 2 sandıkta oy kullanıyor.

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