5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü.

AA'da yer alan habere göre Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta Erdal T. (35) ile eşi Elif T. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

​Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal T, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

​Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Elif T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yaralı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif T'nin 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA'nın haberine göre de eşini sokak ortasında bıçaklayıp başında bekleyen adama linç girişiminde bulunuldu.

Fotoğraflar: İHA