Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
Van'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Olayda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı
Giriş: 07 Haziran 2026 - 12:38 Güncelleme:
Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre kaza, Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.
Fotoğraflar: AA
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