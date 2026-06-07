Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!

        Van'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Olayda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 12:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!

        Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 gözaltı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan ve Sedat Çınar'ın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin şüpheli N.D., gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı