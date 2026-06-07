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        Narin Güran'ın mahallesinde seçmen muhtarlık için sandık başına gitti

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen amca Salim Güran'ın muhtarlık görevinin düşmesi üzerine ara seçim yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.

        AA'da yer alan habere göre hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Güran'ın muhtarlık görevinin düşürülmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda mahallede ara seçim yapılması kararlaştırıldı.

        234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın tutukluluk sürecinde yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.

        Tavşantepe İlkokulu'nda kurulan sandıklarda 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erecek.

        Mahallede jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Narin Güran'ın kaybolmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 Eylül 2024'te tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluğu nedeniyle muhtarlık görevinden uzaklaştırılmış, yerine geçici olarak birinci aza görevlendirilmişti.

        Öte yandan, Diyarbakır'ın ilçelerinden merkez Bağlar'da Ekince, merkez Sur'da Kumrucak ve Karaçalı, Bismil'de Aluç, Ergani'de Dallıdağ, Hazro'da Bahçe, Eğil'de Meşeler, Hani'de Serenköy, Silvan'da Çakıltaşı, Çermik'te Güzel ve Çüngüş'te Keleşevleri Mahallelerinde muhtarlık seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.

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