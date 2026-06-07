Olay, sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

İHA'nın haberine göre saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahla ateş edilmesine dair soruşturma başlattı.