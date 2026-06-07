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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı iddiası | Son dakika haberleri

        Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı

        İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendiği, 2 şüphelinin saldırı sonrası ticari taksiyle kaçtıkları iddia edildi. Olay yerinde 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahla ateş edilmesine dair soruşturma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Otokoç binasına saldırı

        Olay, sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

        İHA'nın haberine göre saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.

        Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahla ateş edilmesine dair soruşturma başlattı.

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