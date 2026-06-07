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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı

        ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamada İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve varlıkların serbest bırakılmasının İran'ın tutumuna bağlı olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        Trump'tan İran mesajı
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        ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'in "Meet the Press" programına verdiği son röportajda, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ya da Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için herhangi bir adımı, ancak bir barış anlaşmasına varılmasının ardından değerlendireceğini söyledi.

        Trump, bu tür adımların anlaşma tamamlandıktan sonra gündeme gelebileceğini belirterek, "Bunlar daha sonra gelir" dedi.

        "Evet. Eğer düzgün davranırlarsa, eğer iyi bir iş çıkarırlarsa konuşmaya başlarız." ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların kaldırılması ve varlıkların serbest bırakılmasını İran'ın tutumuna bağladı.

        Trump ayrıca, Tahran ile yapılabilecek kısa vadeli bir anlaşmanın parçası olarak Lübnan'ın da sürece dahil edilmesini talep etmediğini söyledi.

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        Öte yandan Trump'ın bu açıklaması CBS'in, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta Körfez ülkelerinde meydana gelen zararın yeniden inşa ve onarım çalışmalarında, İran'ın varlıklarını kullanmayı planladığı iddiasının ardından geldi.

        CBS'in haberinde ABD Hazine Bakanlığının, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Körfez bölgesindeki ülkelerde yol açtığı zararın yeniden inşa ve onarım çalışmalarında, Tahran'a ait varlıkların kullanılmasını değerlendirdiği iddia edildi.

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