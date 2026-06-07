ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'in "Meet the Press" programına verdiği son röportajda, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ya da Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için herhangi bir adımı, ancak bir barış anlaşmasına varılmasının ardından değerlendireceğini söyledi.

Trump, bu tür adımların anlaşma tamamlandıktan sonra gündeme gelebileceğini belirterek, "Bunlar daha sonra gelir" dedi.

"Evet. Eğer düzgün davranırlarsa, eğer iyi bir iş çıkarırlarsa konuşmaya başlarız." ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların kaldırılması ve varlıkların serbest bırakılmasını İran'ın tutumuna bağladı.

Trump ayrıca, Tahran ile yapılabilecek kısa vadeli bir anlaşmanın parçası olarak Lübnan'ın da sürece dahil edilmesini talep etmediğini söyledi.

"KÖRFEZ'DEKİ HASAR İÇİN İRAN'IN VARLIKLARI KULLANILACAK"

Öte yandan Trump'ın bu açıklaması CBS'in, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta Körfez ülkelerinde meydana gelen zararın yeniden inşa ve onarım çalışmalarında, İran'ın varlıklarını kullanmayı planladığı iddiasının ardından geldi.

CBS'in haberinde ABD Hazine Bakanlığının, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Körfez bölgesindeki ülkelerde yol açtığı zararın yeniden inşa ve onarım çalışmalarında, Tahran'a ait varlıkların kullanılmasını değerlendirdiği iddia edildi.