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        Haberler Dünya Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri | Dış Haberler

        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri

        Tel Aviv'de toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve hükümetine karşı gösteri düzenledi. Protestocular, Lübnan ve bölgede devam eden savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı gösteri düzenledi.

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        Yaklaşan parlamento seçimlerinde hile yapılacağına dair endişelerini dile getiren protestocular, Lübnan ve bölgede devam eden savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu.

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        Göstericiler, Netanyahu'yu temsil eden bir oyuncağın ABD Başkanı Donald Trump tarafından oynatılan kuklaya benzetti.

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