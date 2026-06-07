Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
Tel Aviv'de toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve hükümetine karşı gösteri düzenledi. Protestocular, Lübnan ve bölgede devam eden savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu
Giriş: 07 Haziran 2026 - 09:44 Güncelleme:
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı gösteri düzenledi.
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Yaklaşan parlamento seçimlerinde hile yapılacağına dair endişelerini dile getiren protestocular, Lübnan ve bölgede devam eden savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu.
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Göstericiler, Netanyahu'yu temsil eden bir oyuncağın ABD Başkanı Donald Trump tarafından oynatılan kuklaya benzetti.