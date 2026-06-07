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        Haberler Spor Futbol A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında galip geldi

        A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında galip geldi

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık kapsamında ABD'de de karşılaştığı Venezuela'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Milliler bu süreçte oynadığı 2 hazırlık maçını da kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 03:38 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı

        FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Inter Miami FC Stadyumu'nda Venezuela ile karşılaştı. Milliler ilk yarısını 1-1 berabere tamamladığı müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı. A Millilerin gollerini 44. dakikada Barış Alper Yılmaz, 54. dakikada da Yunus Akgün kaydetti. Venezuela'nın golünü ise 13. dakikada Gleiker Mendoza attı.

        Ay-yıldızlılar, ilk hazırlık maçında İstanbul'da karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar böylece hazırlık döneminde oynadığı 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

        Milliler, karşılaşmanın ardından Dünya Kupası'ndaki ana kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçecek.

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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül 11’ile başladı. Montella daha sonra oyuna Maça daha sonra Merih Demiral, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Salih Özcan, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu ve Oğuz Aydın'ı dahil etti.

        Venezuela ile ilk kez oynadı

        A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Milliler, Güney Amerika ekibiyle oynadığı ilk müsabakadan da galip ayrıldı.

        Barış Alper Yılmaz 4. golünü kaydetti

        Millilerin ilk gol Barış Alper Yılmaz’dan geldi. Müsabakanın 44. dakikasında sağ taraftan Arda Güler’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu. 26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım’daki 3. golünü attı. Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

        Yunus Akgün 4. golünü attı

        Ay-yıldızlıların müsabakadaki ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Karşılaşmanın 54. dakikasında sol taraftan Arda Güler’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skoru 2-1 oldu. 25 yaşındaki futbolcu bu golle milli takımdaki gol sayısını 4’e çıkardı. Mücadelede yedeklerde yer alan Yunus Akgün, 46. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna girdi.

        Kerem Aktürkoğlu süre aldı

        A millilerde İstanbul’daki çalışmalarda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk maçını Venezuela karşısında oynadı. Kerem, müsabakanın 62. dakikasında Deniz Gül’ün yerine oyuna dahil oldu.

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        Spor Bülteni - 4 Haziran 2026 (Milliler Miami'de İlk Antremanını Yaptı)

        Milliler Miami'de ilk antremanını yaptı. Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı. Sultanlar VNL'ye galibiyetle başladı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

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