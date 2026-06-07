LİSE BİYOLOJİ KİTAPLARINDA YAZANLAR ASLINDA EKSİKTİ

Bilim insanı Alfred Sturtevant, 1940 yılında yayımladığı bir makalede dili tüp gibi kıvırma yeteneğinin baskın bir genden kaynaklandığını öne sürmüştü. Bu iddiaya göre, anne veya babanız dilini kıvırabiliyorsa sizin de yapabilmeniz çok olasıydı.

Yıllarca ders kitaplarında neredeyse mutlak bir doğru olarak yer alan bu bilgi, 1952 yılında yapılan başka bir araştırmayla büyük bir darbe aldı.