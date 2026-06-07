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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 8 ilde gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 8 ilde gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneline yönelik güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken; Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 07:01 Güncelleme:
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        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 23°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        BURSA °C, 33°C

        Parçalı ve az çok bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 31°C

        Parçalı ve az çok bulutlu

        EDİRNE °C, 32°C

        Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve az çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 35°C

        Parçalı ve az çok bulutlu

        İZMİR °C, 32°C

        Parçalı ve az çok bulutlu

        MUĞLA °C, 33°C

        Parçalı ve az çok bulutlu

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        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 31°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        HATAY °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KONYA °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BARTIN °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        BOLU °C, 28°C

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        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        RİZE °C, 24°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN °C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 24°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MALATYA °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        VAN °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

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