Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!

        İstanbul Valiliği, megakentte orman yasağının başladığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin, mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmanın 8 Haziran-15 Ekim tarihlerinde yasaklandığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 10:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle, ormanlık alanlardaki insan ve araç yoğunluğunun arttığı gözlemlenmektedir. Bu yoğunluk, orman yangını riskini de artırmaktadır. " denildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi: "İstanbul Valiliği olarak kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için bir dizi tedbir kararı almış bulunmaktayız. Bu kapsamda;

        1- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca İstanbul’da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026 – 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

        - İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve aşağıdaki listede belirtilen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko turizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş vb. faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır.

        REKLAM

        - Aşağıdaki listede bulunan alanlar dışında ormanlık alanların tümüne araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır.

        2- Orman Kanunu’nun 31. ve 32. Maddesi kapsamında köy / mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ – bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

        3- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirleri eksiksiz alacaktır.

        4- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ, TEİAŞ), enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

        5- Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.

        6- İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim çalışmalarını yürütecektir. Gerekli Hallerde ilçe kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak olası yangınlara karşı etkili mücadele yapılacaktır.

        REKLAM

        7- Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili kanunların belirlediği şekilde idari ve adli işlem yapılacaktır.

        ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN MESİRE ALANI LİSTESİ:

        1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUNAN ALANLAR

        1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)

        2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

        3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

        4 İstanbul Şile- Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

        5 İstanbul Eyüpsultan Ayvatbendi Tabiat Parkı

        6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

        7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı

        8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

        9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

        10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

        11 İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

        12 İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

        13 İstanbul Eyüpsultan Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

        14 İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

        15 İstanbul Eyüpsultan Göktürk Göleti Tabiat Parkı

        REKLAM

        16 İstanbul Sarıyer Irmak Tabiat Parkı

        17 İstanbul Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı

        18 İstanbul Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı

        19 İstanbul Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

        20 İstanbul Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

        21 İstanbul Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı

        22 İstanbul Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı

        23 İstanbul Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı

        24 İstanbul Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı

        25 İstanbul Beykoz Göztepe Tabiat Parkı

        26 İstanbul Silivri Danamandıra Tabiat Parkı

        2-İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ ORMAN PARKLARI

        1 İstanbul Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı

        2 İstanbul Şile Kurna Orman Parkı

        3 İstanbul Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı

        4 İstanbul Şile Alacalı (Talisiye) Orman Parkı

        5 İstanbul Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı

        6 İstanbul Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı

        7 İstanbul Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı

        REKLAM

        8 İstanbul Şile Karaburun (Kurna) Mesire Yeri

        9 İstanbul Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı

        10 İstanbul Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı

        11 İstanbul Şile Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı

        12 İstanbul Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı

        13 İstanbul Şile Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı

        14 İstanbul Şile Kocakuş Orman Parkı

        15 İstanbul Şile Küpelitaş Orman Parkı

        16 İstanbul Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı

        17 İstanbul Şile Balibey Orman Parkı

        18 İstanbul Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı

        19 İstanbul Şile Kabakoz (Devrenlik) Orman Parkı

        20 İstanbul Şile Karamandere Orman Parkı

        21 İstanbul Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı

        22 İstanbul Şile Kırandere Mesire Yeri

        23 İstanbul Şile Kaletepe Mesire Yeri

        24 İstanbul Şile Karacaaçmalar Orman Parkı

        25 İstanbul Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı

        REKLAM

        26 İstanbul Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı

        27 İstanbul Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı

        28 İstanbul Şile AVCIKORU

        29 İstanbul Şile Alacalı Ören

        30 İstanbul Şile Yazımanayır Orman Parkı

        31 İstanbul Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri

        32 İstanbul Çatalca Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri

        33 İstanbul Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri

        34 İstanbul Çatalca Küptepe Orman İçi Dinlenme Yeri

        35 İstanbul Çatalca Hacıçeşme Orman İçi Dinlenme Yeri

        36 İstanbul Çatalca Harmanlar Üstü Orman İçi Dinlenme Yeri

        37 İstanbul Çatalca Karapınar Orman İçi Dinlenme Yeri

        38 İstanbul Çatalca Karasakal Orman İçi Dinlenme Yeri

        39 İstanbul Çatalca Çeşmeci Pınarı Orman İçi Dinlenme Yeri

        40 İstanbul Çatalca Kabakça Orman İçi Dinlenme Yeri

        REKLAM

        41 İstanbul Çatalca Ekmekçioğlu Orman İçi Dinlenme Yeri

        42 İstanbul Çatalca Bekirli Köyü (İhsaniye Yolu) Orman İçi Dinlenme Yeri

        43 İstanbul Çatalca İnceğiz Köyü Orman İçi Dinlenme Yeri

        44 İstanbul Çatalca Devekoşan Orman İçi Dinlenme Yeri

        45 İstanbul Arnavutköy Kestanelik Orman İçi Dinlenme Yeri

        46 İstanbul Arnavutköy Yeldeğirmeni Orman İçi Dinlenme Yeri

        47 İstanbul Arnavutköy Germealtı Orman İçi Dinlenme Yeri

        48 İstanbul Arnavutköy Boyalık Köyü (Ambardolduran) Orman İçi Dinlenme Yeri

        49 İstanbul Çatalca Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı

        50 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü (Baraj) Orman İçi Dinlenme Yeri

        51 İstanbul Silivri Kocamekan Orman İçi Dinlenme Yeri

        52 İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Orman İçi Dinlenme Yeri

        53 İstanbul Çatalca Çiftlikköy Orman İçi Dinlenme Yeri

        REKLAM

        54 İstanbul Eyüpsultan Binbaşı Çeşmesi

        55 İstanbul Eyüpsultan Elmalı Tepe

        56 İstanbul Eyüpsultan Kurtkemeri

        57 İstanbul Eyüpsultan Çatalmeşe

        58 İstanbul Adalar Çınar (A Bölümü)

        İstanbul Adalar Çınar (B Bölümü)

        İstanbul Adalar Çınar (C Bölümü)

        İstanbul Adalar Çınar (D Bölümü)

        59 İstanbul Adalar Aşıklar

        60 İstanbul Adalar Büyüktur

        61 İstanbul Adalar Çamlimanı

        62 İstanbul Adalar Adapark Eskibağ

        63 İstanbul Adalar Panorama

        64 İstanbul Adalar Kalpazankaya

        65 İstanbul Adalar Zeytinlik

        66 İstanbul Ümraniye Çır Çır

        67 İstanbul Çekmeköy Güvercinlik

        68 İstanbul Çekmeköy Rahmi Demir

        69 İstanbul Çekmeköy Çatalmeşe

        70 İstanbul Çekmeköy Muhsin Yazıcıoğlu

        71 İstanbul Çekmeköy Nurtepe

        72 İstanbul Çekmeköy Reşadiye

        73 İstanbul Çekmeköy Küçükkoru

        REKLAM

        74 İstanbul Çekmeköy Nişantepe

        75 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamalı

        76 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamasız

        77 İstanbul Çekmeköy Taşlıtepe

        78 İstanbul Beykoz Ali Bahadır

        79 İstanbul Beykoz Karlıtepe

        80 İstanbul Beykoz Kaymakdonduran

        81 İstanbul Beykoz Kaynarca

        82 İstanbul Beykoz Poyrazköy

        83 İstanbul Beykoz Tokatköy

        84 İstanbul Beykoz Fatih Sultan Mehmet

        85 İstanbul Beykoz Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı

        86 İstanbul Ümraniye Hekimbaşı

        87 İstanbul Ümraniye Ümraniye Şehir Ormanı

        88 İstanbul Beykoz Yıldıztepe

        89 İstanbul Beykoz Kavacık

        90 İstanbul Tuzla Akfırat

        91 İstanbul Kartal Aydos (Ayazma) Şehir Ormanı

        92 İstanbul Kartal Aydos

        93 İstanbul Kartal Başıbüyük

        94 İstanbul Kartal Fındıklı

        95 İstanbul Kartal Gülensu

        96 İstanbul Kartal Karasudere

        97 İstanbul Tuzla Tuzla

        98 İstanbul Çekmeköy Koçullu

        REKLAM

        99 İstanbul Çekmeköy Meşe Altı (Ömerli)

        100 İstanbul Beykoz Cumhuriyet Köy

        101 İstanbul Beykoz Riva Çayağzı

        102 İstanbul Sultanbeyli Ballıca

        103 İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan

        104 İstanbul Sultanbeyli Kurna Köyü

        105 İstanbul Sancaktepe Meşelik

        106 İstanbul Sultanbeyli Paşaköy

        107 İstanbul Sancaktepe Aydos Millet Bahçesi (Eski Adı Sancaktepe)

        108 İstanbul Sultanbeyli Sazakçeşme

        109 İstanbul Sultanbeyli Şalgamlıdere

        110 İstanbul Sultanbeyli Tavukçu Yolu

        111 İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan

        112 İstanbul Sultanbeyli Aydos Kalesi

        113 İstanbul Sultanbeyli Abdurrahmangazi

        114 İstanbul Pendik Emirli

        115 İstanbul Tuzla Mercan Yuvası

        116 İstanbul Beykoz Gümüşsuyu

        117 İstanbul Sarıyer Yeşiltepe

        118 İstanbul Sarıyer Kurtyolu

        119 İstanbul Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı

        120 İstanbul Sultangazi Hacı Bektaş-I Veli

        121 İstanbul Arnavutköy Boğazköy

        122 İstanbul Eyüpsultan Göktürk

        REKLAM

        123 İstanbul Eyüpsultan Çiçekçiler

        124 İstanbul Eyüpsultan Azizpaşa

        125 İstanbul Eyüpsultan Uluslararası Kent Ormanı

        126 İstanbul Arnavutköy Taşoluk

        127 İstanbul Arnavutköy İmrahor

        128 İstanbul Arnavutköy Kayabaşı

        129 İstanbul Arnavutköy Tayakadın

        130 İstanbul Ümraniye Osmangazi Korusu

        131 İstanbul Çekmeköy Beyzade

        132 İstanbul Maltepe Ataşehir

        133 İstanbul Kağıthane Kağıthane

        134 İstanbul Arnavutköy Fındıkdere

        135 İstanbul Çekmeköy Çamlık

        136 İstanbul Çekmeköy İbni Sina

        137 İstanbul Üsküdar Üsküdar Şehir Ormanı

        138 İstanbul Çekmeköy Hanzade

        139 İstanbul Sancaktepe Hilal Konaklamasız Orman Parkı

        140 İstanbul Eyüpsultan Kurtkemeri

        141 İstanbul Çatalca Gölbaşı Konaklamasız Orman Parkı

        142 İstanbul Beykoz Paşamandıra Konaklamasız Orman Parkı

        3-İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ EKOTURİZM ROTASI

        1 İstanbul Adalar Büyükada Ekoturizm Alanı"

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvin'de Şengül Gezer; 1'i bebek 4 evladı ve eşini kaybetti, torunları için ayakta

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şengül Gezer, yıllar içerisinde bebeğini, kızını, iki oğlunu ve eşini kaybetti. Şimdi ise geride kalan 4 torununu büyütmek için yaşıyor. Gezer, "Evlat acısını Allah kimsenin başına vermesin. Aç kalsın, susuz kalsın, kapıda dilensin, taşısın, toplasın,...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!