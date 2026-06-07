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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çok büyük acı! Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        Çok büyük acı! Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!

        Diyarbakır'da çok büyük bir acı yaşandı. Kentin Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa Özel, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan Menesa Özel (5), evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi’nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa’nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı.

        Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Özel’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel’in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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