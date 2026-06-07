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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe başkanlık seçimi son durum: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi kazanacak? Oy verme işlemi başladı - FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak | son dakika canlı haberler
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        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü

        Fenerbahçe'de kritik gün geldi çattı; sarı-lacivertli camia bugün 35. başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Dün son konuşmalarını yapan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi bugün kongre üyelerinin kararını bekleyecek. Oy verme süreci saat 10.00 itibarıyla başladı ve 17.00'ye kadar devam edecek. Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandıkta oy kullanılacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü

        Fenerbahçe başkanını seçiyor... Dün son konuşmalarını yapan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi bugün kongre üyelerinin kararını bekleyecek.

        Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi, Fenerbahçe'nin 35. başkanı olarak koltuğa oturacak. 1998-2018 yılları arasında bu görevi yürüten Aziz Yıldırım sonrasında katıldığı iki seçimde Ali Koç'a (2018 ve 2024) kaybetti. 1998 yılından bu yana Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Safi, 2024-25 döneminde Ali Koç başkanlığında yöneticilik yapmıştı.

        İki başkan adayı da takımı bu sezon şampiyon yapacağının sözünü verdi.

        OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

        Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı.

        Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılıyor. İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.

        Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine geçildi. Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

        Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandıkta oy kullanılacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alacak.

        HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ

        Başkan: Hakan Safi

        Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

        Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.

        AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

        Başkan: Aziz Yıldırım

        Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

        Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.

        ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN DÖNEMLERİ İBRA EDİLDİ

        Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi.

        Chobani Stadı'ndaki genel kurulda Şekip Mosturoğlu'nun Genel Kurul Başkanlık Divanı'na seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

        Eski başkan Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki faaliyet raporlarını eski yönetici Burak Kızılhan, Sadettin Saran dönemini kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki raporları ise kulüp genel sekreteri Orhan Demirel okudu.

        Genel kurul üyeleri, iki dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti.

        FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

        Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, sarı-lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.

        Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.

        Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.

        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı! Haberi Görüntüle
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        AZİZ YILDIRIM: TEK ÇARE ŞAMPİYON YAPMAK

        Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım HT Spor / Habertürk TV ortak yayınında soruları yanıtladı

        "1998’de benim geldiğim günlere benzeyen bir dönem yaşıyoruz. İyi bir ekip kurduk, değerli insanlar var. Fenerbahçe onlardan çok faydalanacak. Tek çare şampiyon yapmak. Rakibimizle aramızda 7 sene fark var. Biz şampiyon olmadıkça bu mesafe uzayacak. Bizim büyüklüğümüzde bir takımın, camianın bunu kabul etmesi mümkün değil"

        HAKAN SAFİ: REAL MADRİD'İN ÜSTÜNE ÇIKARACAĞIZ

        Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Habertürk ve HT Spor ortak yayınında özel açıklamalarda bulundu.

        Başkan seçilmesi halinde gerçekleştirmek istediği projeleri anlatan Safi, kulübün değerini de 1 milyar Euro seviyesine çıkaracaklarını belirterek, "Bugün 350 milyon Euro olan gelirini 500 milyon Euro'ya çıkaracağız, sonra da 1 milyar Euro'ya çıkaracağız. Real Madrid'in üstüne çıkaracağız" dedi.

        HAKAN SAFİ'NİN TRANSFER ÇALIŞMALARI

        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ve Al Ahli'den Merih Demiral'ı açıklarken; son olarak Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la da anlaştığını duyurdu. Öte yandan HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı.

        AZİZ YILDIRIM'IN TRANSFER ÇALIŞMALARI

        "İki santrfor alıyoruz, sağ tarafa adam lazım mı değil mi… Mevcut oyuncuların kalmaları durumunda rotasyon değişir; giderlerse alırız. Ama bir stoper almak lazım, sol ayaklı olursa iyi olur. Bir tane de sağ ayaklı stoper almak lazım. Şampiyonlar Ligi elemesi var. Orada iki sağ bek var; maalesef Dünya Kupası’nda. Orası da bir soru işareti..."

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        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Çorum'da konuştu

        CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Eğer bu ülke kurtulacaksa ve kötülüklerden arınacaksa kalp gözüyle bakanlar, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatanlar, Kendine ağır gelenleri başkasına yapma diyenlerle kurtulacaktır." dedi.

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