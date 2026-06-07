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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Hakan Safi'den ilk açıklama: Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum

        Hakan Safi'den ilk açıklama: Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum

        Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, ilk sonuçların ardından açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazandığını dile getiren Safi, "Yeniliyoruz, öyle görünüyor. Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 21:24 Güncelleme:
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        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"

        Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy sayımı sürerken, ilk sonuçlara göre Aziz Yıldırım'ın gerisinde kalan başkan adayı Hakan Safi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın kazandığını açıklayan Safi, kendisine oy vermeyenlere sitemde bulundu.

        Hakan Safi yaptığı açıklamada, "Bugün Fenerbahçemizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum." dedi.

        "BİR SENE İÇİNDE GÖRECEĞİZ"

        Hakan Safi ayrıca, "Bizlere oy veren değerli camiama çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun var olsunlar. Bize inanmışlar. Diğer tarafta da bize oy vermeyenler var, onları da anlamak lazım. Nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar, nasıl Fenerbahçe olmasını istiyorlar. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunu da hep beraber seyredeceğiz. Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, emrindeyim. Sorumluluklarımı devam ediyorum. Gerekli istişareleri yaparak önümüzü şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için! İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuçlarını 1 sene içinde hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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