Kalelerine duvar ördüler! Dünya Kupası tarihinin unutulmaz eldivenleri

RICARDO ZAMORA - İSPANYA

Hem Barcelona'nın hem de Real Madrid'in efsanevi oyuncusu Ricardo Zamora, Dünya Kupalarında her ne kadar fazla forma giyme şansı bulamasa da oynadığı maçlarla adını uluslararası futbol tarihine yazdırmayı başardı.

Zamora, İspanya'nın Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösterdiği 1934'teki organizasyonda, takımının ilk 8'e kalmasını sağladı.

Bu turnuvanın galibi ev sahibi İtalya ile oynanan çeyrek finalde mükemmel bir oyun çıkartan Zamora, 1-1 biten mücadelede sakatlandı ve ikinci maçta oynayamadı. Zamora, sahada veya özel hayatında her zaman gündemde olan bir karakter oldu. 1920 Olimpiyatları'nda rakibine yumruk atan futbolcu, vergi ve sigara kaçakçılığıyla suçlanmıştı.