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        Haberler Magazin Beyza Gümülcine Yalıkavak'ta su sporlarındaki hünerlerini sergiledi

        Beyza Gümülcine Yalıkavak'ta su sporlarındaki hünerlerini sergiledi

        Oyuncu Beyza Gümülcine, Bodrum Yalıkavak'taki tatilinde sadece yüzüp güneşlenmedi, su sporlarıyla da ilgilendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Hünerlerini sergiledi

        Oyuncu Beyza Gümülcine, Bodrum Yalıkavak'ta yazın tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Gümülcine su sporlarındaki marifetlerini sergiledi.

        Zaman zaman dengesini kaybedip suya düşen oyuncu, tekrar board'un üstüne çıkıp ustalıkla kaldığı yerden devam etti.

        Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, fit görünümüyle dikkat çekti. Bodrum güneşinin etkisiyle sıcaktan bunalan Gümülcine, suya atlayarak serinledi.

        Gümülcine'nin tatildeki keyifli anları ve su üzerindeki performansı objektiflere böyle yansıdı.

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        #Beyza Gümülcine
        #BODRUM
        #tatil
        #su sporu
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