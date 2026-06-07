Brad Pitt ve kız arkadaşı Ines de Ramon'un romantik anları
Fransa Açık tenis turnuvasını seyreden Brad Pitt ve kız arkadaşı Ines de Ramon, ilk kez kameralar karşısında birbirlerine bu kadar yakınlık gösterirken görüntülendi
Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon, dün Fransa Açık tenis turnuvasının kadınlar tekler final maçını seyretti. Çift, maçın heyecanına kendilerini kaptırıp adeta nefeslerini tuttu.
62 yaşındaki oyuncu ve 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşı, Paris'teki Roland-Garros Kompleksi'nde gerçekleşen müsabakada, Polonyalı sporcu Maja Chwalinska ile Rus raket Mirra Andreeva'nın karşılaşmasını seyrederken birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmaktan da çekinmedi.
Tenis hayranı olan Brad Pitt, oyunun gergin anlarında sevgilisine sarılıp yakınlık gösterirken objektife yansıdı.
Maçı, 19 yaşındaki Mirra Andreeva kazandı. Andreeva, ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak 34 yılın en genç kadınlar Fransa Açık şampiyonu ünvanını elde etti.
Heyecanlı maçın ardından Pitt ve Ramon ikilisi, romantizm yaşarken görüntülendi.
Çift, ilk kez kameralar önünde bu kadar yakın görüntü vermekten çekinmedi.
Maçın ardından Paris'in tadını çıkaran Pitt ve Ramon çifti, akşam yemeğine çıktı.
Yemeğe çıkarken kıyafetlerini değiştirdikleri görülen ikili, akşam yemeği sonrası otellerine dönerken görüntülendi.
2016'da ayrıldığı Angelina Jolie ile üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu olan Brad Pitt, çocuklarıyla arasını bir türlü düzeltemeyince, çareyi kendi hayatına odaklanmakta buldu.
En son en büyük oğlu Maddox, diğer kardeşleri gibi soyadındaki 'Pitt'i atmak için geçen ay mahkemeye başvurdu. 24 yaşındaki Maddox, 'Jolie-Pitt' şeklindeki soyadını sadece 'Jolie' olarak değiştirmek için yasal işlemleri başlattı.
Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisinin 20 yaşında Shiloh ile 17 yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne olmak üzere üç biyolojik çocuğu oldu. Maddox'un yanı sıra 22 yaşındaki Pax ve 21 yaşındaki Zahara'yı evlat edindiler.