Brad Pitt ve kız arkadaşı Ines de Ramon'un romantik anları

En son en büyük oğlu Maddox, diğer kardeşleri gibi soyadındaki 'Pitt'i atmak için geçen ay mahkemeye başvurdu. 24 yaşındaki Maddox, 'Jolie-Pitt' şeklindeki soyadını sadece 'Jolie' olarak değiştirmek için yasal işlemleri başlattı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisinin 20 yaşında Shiloh ile 17 yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne olmak üzere üç biyolojik çocuğu oldu. Maddox'un yanı sıra 22 yaşındaki Pax ve 21 yaşındaki Zahara'yı evlat edindiler.