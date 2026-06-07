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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan transfer bombaları: Vedat Muriqi, Serhou Guirassy!

        Aziz Yıldırım'dan transfer bombaları: Vedat Muriqi, Serhou Guirassy!

        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından santrfor transferlerini bitiyor. İlk olarak Vedat Muriqi ile anlaşan Yıldırım Serhou Guirassy transferinde de mutlu sona ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından iki transferi bitirdi.

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        Sarı-lacivertli kulübün seçim sürecinde Vedat Muriqi'nin transfer edileceğinin sinyalini veren Aziz Yıldırım, Kosovalı golcüde mutlu sona ulaştı.

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        HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre Yıldırım, Vedat Muriqi için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

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        Kosovalı golcü, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor.

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        GUIRASSY TRANSFERİNDE DE MUTLU SON

        Aziz Yıldırım cephesi bir diğer transfer hedefi olan Serhou Guirassy ile de her konuda anlaşma sağladı.

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        Golcü oyuncu, yeni teknik direktörle yapılacak görüşmenin ardından imzayı atacak.

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