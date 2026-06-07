Aziz Yıldırım'dan transfer bombaları: Vedat Muriqi, Serhou Guirassy!
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından santrfor transferlerini bitiyor. İlk olarak Vedat Muriqi ile anlaşan Yıldırım Serhou Guirassy transferinde de mutlu sona ulaştı
Giriş: 07 Haziran 2026 - 22:55 Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından iki transferi bitirdi.
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Sarı-lacivertli kulübün seçim sürecinde Vedat Muriqi'nin transfer edileceğinin sinyalini veren Aziz Yıldırım, Kosovalı golcüde mutlu sona ulaştı.
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HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre Yıldırım, Vedat Muriqi için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
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Kosovalı golcü, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor.
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GUIRASSY TRANSFERİNDE DE MUTLU SON
Aziz Yıldırım cephesi bir diğer transfer hedefi olan Serhou Guirassy ile de her konuda anlaşma sağladı.
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Golcü oyuncu, yeni teknik direktörle yapılacak görüşmenin ardından imzayı atacak.