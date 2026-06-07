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        Trump, röportajı yarıda bıraktı

        ABD Başkanı Donald Trump, iç politikayla ilgili bazı sorulara tepki göstererek Amerikan televizyonuna verdiği röportajı yarıda kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 23:48 Güncelleme:
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        Trump, röportajı yarıda bıraktı

        Trump, NBC News'e verdiği röportajın sonuna doğru, sunucuyla California valilik ön seçimlerinin "hileli" olup olmadığına dair tartışmanın ardından röportajı erken sonlandırdı.

        ABD Başkanı, Wisconsin eyaletindeki gezisi sırasında verdiği röportajda, 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğu yönündeki iddiasını tekrarlayarak, "Şu anda California'da yine aynı şey oluyor." ifadelerini kullandı.

        Eyalette devam eden oy sayımının yavaş ilerlediğine dikkati çeken Trump, "Dört gün geçti ve sonuçlara yaklaşmaya bile yaklaşamadılar. Bunu neden yaptıklarını biliyor musunuz? Çünkü seçimde hile yapıyorlar." dedi.

        Trump, sunucunun seçimlerin hileli olduğuna dair kanıtı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Tek yapmam gereken bakmak. Seçim yapıp beş gün sonra kazananı belirlemeye bile yaklaşamamış olmaları sizce uygun mu?" yanıtını verdi.

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        Sunucuya tepki gösteren Trump, California'daki seçim yetkililerinin ve ABD medya mensuplarının çoğunun "hilebaz" olduğunu öne sürdü.

        Trump, "Onlar da sizin gibi sahtekar, basınınız da sahtekar." sözleriyle savundu.

        Sunucunun savunmaya geçmesi üzerine Trump, "Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız. Bu saçmalıkla onların oyununa geliyorsunuz. Bu seçimlerin hileli olduğunu biliyorsunuz. Sizin televizyon kanallarınız da hileli olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

        Trump, televizyon kanalının sunucusuyla, ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche hakkında da tartışmasının ardından, "Üzgünüm. Artık yeter, bırakalım. Teşekkürler canım. İyi eğlenceler." diyerek oturduğu yerden kalktı ve çekim alanını terk etti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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