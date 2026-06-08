İsrail'den İran'a misilleme

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, başkent Tahran, İsfahan ve Tebriz kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRDI

AA'nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurarak, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanılmıştı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.