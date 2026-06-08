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        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrolde sert yükseliş: Marttan bu yana artış yüzde 50’yi geçti

        Brent petrolde sert yükseliş: Marttan bu yana artış yüzde 50’yi geçti

        Brent petrol , İsrail'in pazar günü Lübnan'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından varil başına 3 dolardan fazla yükseldi. Mart ayından bu yana petrol fiyatları yüzde 50'den fazla arttı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 08:26 Güncelleme:
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        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti

        Petrol, İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların sürmesi nedeniyle arttı.

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        Brent petrol yüzde 3,39 artarak varil başına 96,24 dolara yükselirken, ABD ham petrol vadeli işlemleri ise 03:33 GMT itibariyle varil başına yüzde 3,17 artarak 93,41 dolara çıktı.

        Bu kazanımlar, ABD-İran çatışmasında gerilimin azalacağı umuduyla fiyatların düştüğü Cuma günkü kayıpları telafi etti. Böylelikle mart ayından bu yana petrol fiyatları yüzde 50'den fazla artmış oldu.

        İran Pazar günü misilleme olarak İsrail hedeflerine füze salvosu fırlatmış olsa da, ABD Başkanı Donald Trump, geniş çaplı savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın hâlâ ulaşılabilir olduğunu vurguladı.

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        Trump'ın ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya daha fazla saldırıdan kaçınması yönünde talimat verdiği de bildirildi. Trump, Financial Times'a verdiği demeçte, "Bu durum anlaşmayı hiçbir şekilde etkilemeyecek. Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. O karar vermiyor" dedi.

        OPEC+ DÖRT AY İÇİNDE DÖRDÜNCÜ KEZ PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRDI

        Ortaya çıkan arz krizi ortamında, OPEC+ Pazar günü dört ay içinde dördüncü kez petrol üretimini artırma konusunda anlaştı.

        Ancak analistler, kararın çok az etkisi olacağını, çünkü OPEC+ üyelerinin çoğunun Hürmüz Boğazı'nın kapanması veya Rusya örneğinde olduğu gibi üretim kapasitesini aşındıran altyapı saldırıları nedeniyle üretim hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

        Rystad Energy'nin jeopolitik analiz başkanı Jorge Leon, müşterilerine gönderdiği bir notta, "Mevcut piyasa koşullarında, böyle bir kararın fiziksel etkisi sıfıra yakın olacaktır" dedi.

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