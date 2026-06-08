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        Haberler Magazin Damla Colbay'ın parmağı kırıldı - Magazin haberleri

        Damla Colbay'ın parmağı kırıldı

        Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenen Damla Colbay, talihsiz bir kaza geçirdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından iskeleden atlarken parmağını kırdığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 08:13 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Damla Colbay, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

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        Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan oyuncu, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

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        Ancak Colbay, günün ilerleyen saatlerinde talihsiz bir kaza yaşadı.

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        Damla Colbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iskeleden atlarken parmağını kırdığını söyledi.

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        Bir süredir Ortopedi Doktoru Ali Osman Çiçek ile aşk yaşayan Colbay'ı ise sevgilisi tedavi etti.

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        Parmağından operasyon geçiren oyuncu, paylaşımında "Kırığı, sevgilimin nöbetine denk getirme işi..." ifadelerini not düştü.

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        Oyuncu, bir başka sosyal medya gönderisinde ise "İşlem tamam" ifadelerini kullandı.

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