Damla Colbay'ın parmağı kırıldı
Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenen Damla Colbay, talihsiz bir kaza geçirdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından iskeleden atlarken parmağını kırdığını açıkladı
Giriş: 08 Haziran 2026 - 08:13 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Damla Colbay, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan oyuncu, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
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Ancak Colbay, günün ilerleyen saatlerinde talihsiz bir kaza yaşadı.
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Damla Colbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iskeleden atlarken parmağını kırdığını söyledi.
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Bir süredir Ortopedi Doktoru Ali Osman Çiçek ile aşk yaşayan Colbay'ı ise sevgilisi tedavi etti.
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Parmağından operasyon geçiren oyuncu, paylaşımında "Kırığı, sevgilimin nöbetine denk getirme işi..." ifadelerini not düştü.