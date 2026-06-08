Şimdi vazgeçilmez bir sos ama eskiden ilaç olarak kullanılıyordu! Bir zamanlar eczanelerde satılan ketçabın şaşırtıcı geçmişi

KETÇAP BİR DÖNEM “MUCİZE İLAÇ” OLARAK TANITILDI

O dönemde Bennett, domates ketçabının özellikle ishal, hazımsızlık ve sarılık gibi yaygın sağlık sorunlarına karşı etkili olduğunu savundu. Hatta bu fikri bir adım ileri taşıyarak domates özlerinden hazırlanan ürünleri “domates hapları” adıyla piyasaya sundu.

Kısa sürede ilgi gören bu ürünler, dönemin alternatif sağlık anlayışı içinde geniş bir yer buldu. Ketçap, yalnızca yemeklerle ilişkilendirilen bir ürün olmaktan çıkarak sağlık amacıyla da tüketilmeye başlandı. Böylece ketçap, eczane raflarında da kendine yer buldu. Ancak bu ilgi uzun sürmedi.