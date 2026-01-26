HT Gastro
Stil

Antalya 'En İyi Destinasyon' listesinin zirvesinde

Dünyanın önde gelen ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat tutkunları için hazırladığı "2026 Yılı Seyahat Rehberi"ni yayımladı. Editörlerin seçimiyle oluşturulan ve küresel ölçekte referans kabul edilen rehberde, Türkiye'den Antalya, dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında yer alarak zirveye çıktı

Giriş: 26.01.2026 - 10:35 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:35
Habertürk
Haberler Stil Antalya 'En İyi Destinasyon' listesinin zirvesinde

Forbes editörleri tarafından hazırlanan “2026 İçin En İyi Destinasyonlar” listesi; kültür ve sanat olanakları, gastronomi çeşitliliği, doğal zenginlikleri, deniz turizmi ve ziyaretçilere sunduğu deneyim dikkate alınarak belirlendi. Yunanistan’dan Karayipler’e uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan seçkide Antalya, güçlü turizm altyapısı ve çok yönlü deneyim alanlarıyla öne çıktı.

Forbes değerlendirmesinde Antalya; lüks konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, zengin gastronomi kültürü ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak tanımlandı.

Antalya’nın yer aldığı listede; Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünyanın önde gelen destinasyonları da bulunuyor.

Forbes’ın 2026 seçkisinde dikkat çeken destinasyonlardan biri olan Kemer, Antalya’nın en gözde turizm merkezleri arasında yer alarak öne çıktı. Rehberde Kemer bölgesindeki Maxx Royal Kemer Resort, farklı ziyaretçi profillerine hitap eden güçlü ve çeşitlendirilmiş turizm altyapısıyla öne çıkarıldı. Turkuaz tonlarındaki denizi, doğal güzellikleri ve nitelikli konaklama altyapısıyla Kemer; deniz, dinlenme ve yüksek standartlı tatil deneyimi arayan uluslararası gezginler için güçlü bir cazibe noktası olmayı sürdürüyor.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Neden bu kadar popüler?
İnsanlardaki yaygın karbonhidrat fobisine rağmen, bizim simit dediğimiz, farklı coğrafyalarda başka başka isimlerle anılan, ama genel olarak delikli ve yuvarlak şekilli atıştırmalıklar, dünyanın her yerinde yerel bir alışkanlık.
Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
Türkiye'nin cennet köşelerinden Bodrum, seyahat ve yaşam stili dergisi Travel + Leisure tarafından hazırlanan, 2026'da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon listesinde yer aldı
Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
83. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı şıklığı vardı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...
Sorunlu kuşak Z değilmiş!
Yıllardır alkol, madde kullanımı ve korunmasız cinsel hayat gibi davranışlar gençlerle ilişkilendirilir. Ancak güncel verilere göre bu davranışlar artık 55 yaş üstüyle ilişkili. Günümüzde yaşlıların daha aktif bir sosyal ve cinsel hayatı var. Gençler temkinli yaşarken, yaşlılar riskli bir hayat tercih ediyor. Görünüşe göre roller değişti. Ancak uyaralım; The Economist'te yer alan haberdeki istatistiklerin ve araştırmaların ülkemizle alakası yok.
Six-seven (6-7) çılgınlığı
Trendler deyince hep "Z kuşağı" diye ağzımızdan hızla çıkıveriyor. Ama bu defa yaş sınırı daha da aşağı indi. Alfa kuşağı, kendi akımını yarattı bile. Peki nereden çıktı bu 'Six-seveeen' diye bağırışmalar?
Viral oldu: 10 günde bağımlılığa son!
Finlandiyalı bir öğretmen, 10 günde telefon bağımlılığını ortadan kaldıran bir yöntem geliştirdi. Geliştirdiği bu yöntem sadece çocuklar da değil yetişkinlerde de işe yarıyor.
Baharatların çiçek hali
Mutfakta kullandığımız baharatlar bir zamanlar çiçekti. Hepsi doğada birer sanat eseri gibi açan çiçeklerin hangilerinden baharat olarak vazgeçemediğinizi bir düşünün.
Cırt cırtlı anne babalar
Helikopter ebeveynliğin bir adım ötesi, 'cırt cırtlı' (velcro) ebeveynlik. Anne-babanın yapışkanlık etkisi, çocuğun baş etme kaslarını köreltiyor. "Bazen canın sıkılabilir evladım" demek, uzun vadeli dayanıklılığa yatırım. Hazırsanız, yavaşça o cırt cırtları gevşetiyoruz…
Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
Ülkemizde artık tam 17 tane Michelin yıldızlı restoran var. 2 restoran 2 yıldızlı 15 restoran ise bir yıldız sahibi. Tadım menüleri 4 bin 350 TL'den başlayıp 14 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Gastronominin ezber bozan tezleri
Kruvasanı Fransız bilirdik. Oysa hilal şeklindeki ilk halinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı iddia ediliyor. Peki ya pizzanın da kökeni de İtalya değil desek?
Dünyanın dört bir yanından 10 yılbaşı yemeği
Dünyanın dört bir yanında insanlar heyecanla yeni yılın gelişini bekliyor. Yeni yıl yeni bir başlangıç, bolluk ve bereket dolu yepyeni bir yıl demek...
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Yılın rengi açıklandı
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, 2026'nın rengini duyurdu. Her yıl aralık ayında yapılan açıklamaya göre yılın rengi 'Cloud Dancer' olarak açıklandı
Viral döneri kimler denedi?
Yeni trend evde kıymadan döner/iskender yapmak.
400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
Bugünkü sorumuz şu: İnsan az sonra midesine indireceği 5 ince elma dilimine neden 400 dolar harcar?
Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
Bugün, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü! Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz; yalnız değilsiniz... 1999 yılında Trinidad Tobagolu Jerome Teelucksingh, 'Dünya Erkekler Günü' için tarih ararken babasının doğum gününü onurlandırmak için 19 Kasım'ı tercih etmiş. Günün anlam ve önemini ise 'dürüst ve çalışkan erkekleri' onurlandırmak, erkeklerin fiziki ve mental sorunlarına farkındalık yaratmak diye açıklıyor.
Dünyanın en güzeli Türkiye'den
Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya uzanan Likya Yolu, "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçildi.
Siz bir de içini görün!
Müzik aletlerinin içini merak eden fotoğrafçı ve müzisyen Charles Brooks; piyano, gitar, çello ve flüt gibi müzik enstrümanlarını iç yapılarını çok değişik bir bakış açısıyla fotoğrafladı.
Performatif erkek nedir, ne değildir?
Sanal dünya, dikkat edilmesi gereken yeni ve kötü bir adam türü belirledi: Performatif erkek ya da gösterişçi erkek. Nereden çıktı bu tanımlama ve neden sorunlu?
Seyahat kaşıntınız mı tuttu?
Seyahat tutkunlarının dürtülerini tarif etmek için yeni ve modern bir kavram ortaya çıktı: Travel itch yani seyahat kaşıntısı!
İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
Bir zamanlar şişleri bırakıp klavyeye geçmiştik. Ama yün ve şiş ikilisiyle ilişkimizi yeniden gözden geçirme zamanı geldi. Z kuşağı şişleri eline aldı bile! Örgü modası kapıya dayandı. Yanında da zihinsel sağlık, beyin gelişimi, serotonin artışı ve daha fazlasını getirdi
Kafeininizi nasıl alırdınız?
Kahve içeren tatlılar son dönemde popüler... Kahve acılığının, çikolatanın lezzetini daha da yoğun bir tada dönüştürdüğü o lezzet şöleni, bize kaça patlar dersiniz? Gelin, bir hesap yapalım... Ama merak etmeyin, para hesabı değil!
Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
İsveç, kendini "dünyanın reçeteyle gidilebilen ilk seyahat destinasyonu" olarak tanıtmaya başladı. Visit Sweden tarafından başlatılan, araştırmalara dayanan yeni girişim; doktorları, hastalarının sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak için sauna, soğuk suya dalma ve ormanda yürüyüş gibi İsveç'e özgü aktiviteleri önermeye teşvik ediyor
Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
Roma döneminden 16. yüzyıl denizcilerine, Kraliçe Victoria'dan bize... 'Banmak' sadece alelade bir alışkanlık değil, evrensel bir ihtiyaç! Peki 'çaya bisküvi banma'nın incelikleri neler?
Z kuşağı ikinci ele neden takıntılı?
Önceki nesillere kıyasla Z kuşağı ikinci el giysi satın almaya daha eğilimli. Az tüketme trendi sosyal medyayı kasıp kavuruyor, özellikle TikTok'ta. Z kuşağının yüzde 66'sı ikinci el alışverişi tercih ediyor. Peki kullanılmış giysiler gençler için neden bu kadar çekici?
Şehirden kaçış için en ideal zaman
Yaz tatilinizi her sene özenle eylül ve ekim aylarına denk getiriyorsanız, kalabalıkların dağılmasını bekliyorsunuz demektir. Hem fiyatlar daha uygun hem de hava sıcak değil. Gelin alternatiflere bakalım.
Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
En sevdiğimiz yiyeceklere bitki bazlı alternatifler sağlık, etik ve çevresel kaygılarla son yıllarda daha da yaygınlaştı. Vegan yumurtalar kolesterol içermediklerinden gerçek yumurtalara göre daha sağlıklı bir alternatif olarak talep görüyor.
Pantolonlar uçuşa geçti!
Şalvarı andırsa da tam olarak öyle değil; her vücut tipine de uygun sayılmaz. Alaaddin'in Sihirli Lambası'ndaki Cin'i ya da Hayat Sevince Güzel filminde kaşıkla 'Keklik Türküsü' söyleyen Ayşecik'i akıllara getiren balon pantolonlar, sonbaharın giyim trendleri arasında yerini aldı gibi gözüküyor...
Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
Forbes'un "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesine Türkiye'den sadece bir köy girdi. Ortahisar 40. sıradan listede...
Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
Los Angeles'ta düzenlenen 2025 Emmy Ödülleri, televizyonun en prestijli isimlerini kırmızı halıda buluşturdu. Ünlülerin moda tercihleri, ödüller kadar konuşuldu
Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
Sonbaharda modada tek kural var: Abartı! Sabahlık paltolar, devasa puantiyeler, sivri burunlu çizmeler ve düzensiz inciler… İşte New York ve Paris'teki podyumlardan gardroplara uzanan sonbahar modası!
Japonlar neden obez değil?
Amerikalıların yaklaşık yüzde 42'si obezken, Japonların sadece yüzde 4,5'i obez. Görünüşe göre Japonya, ismi lazım olmayan bazı zayıflama ilaçlarına ihtiyaç duymayan bir ülke. Japonya'da, yasalara göre her okul profesyonel bir beslenme uzmanı bulundurmak zorunda. Japon hükümeti çıkardıkları yasalarla sizi obez olmaktan adeta koruyor.
Dünya mutfağının 20 yıldızı
Bugünkü sorumuz şu: Bir şehri harika diye tanımlamak için o şehirde ne olması gerekir?
O zil çalışan anneler için de çalıyor
Pazartesiden itibaren okullarda ziller sadece çocuklar için değil, anneler ve özellikle çalışan anneler için de çalacak. Hayır, aslında bu maratona hiç hazır değiliz. Konuşmamız gerekenler var. Mesela, çalışma koşullarında kadınlar için daha fazla esnekliği savunurken bir gerçeği kaçırıyor olabilir miyiz?
Dünyanın en güzel bisiklet yolları
Dünyayı keşfetmenin tek bir yolu yok; ister uçakla, ister trenle, ister yürüyerek… ya da en keyifli seçeneklerden biriyle: bisikletle. Bisiklet tatilleri, hem daha fazla yol katetmenin en sürdürülebilir yollarından biri hem de manzaraları doyasıya yaşamanın en güzel biçimi. Time Out, dünyayı iki teker üzerinde keşfetmek isteyenler için en etkileyici rotaları seçti…
Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
Otellerde lüksün simgesi olan açık büfe kahvaltı; israf, aşırı tüketim ve çevresel etkisi nedeniyle eleştirilerin odağında.
Yeni akım ile tanışın: Floral Fle
Bahçelerinde soğan, patates yetiştiren, inek ve tavuk besleyen hatta arıcılık ile ilgilenen ünlü isimler kimler? Yeşil, sağlıklı, leziz lahana ve domates yetiştirmek, yumurtaları tavukların altından taze taze almak birçok ünlünün en gözde hobisi. Kim bilir, aşağıdaki listeye bakıp belki siz de ilham alırsınız.
Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformları her geçen gün yeni güzellik trendleri doğuruyor. Addams Ailesi'nin soğuk ve karamsar kızı Wednesday Addams'tan ilham alan yeni trendin ismi ise 'Yorgun Kız' makyajı. Akımla birlikte Z Kuşağı, kusurlarını kapamak yerine öne çıkarıyor
Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
İnsanlar bazen bir şeyi yemek için değil, sadece fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak için satın alıyor. Süpermarket gıda kampanyalarının son örneği olan tatlı görüntülü sandviç İngiltere'nin gündemine oturdu ve ortalık biraz karıştı.
Kaç tanesine gittiniz?
Kaç tanesine gittiniz?
Deniz kıyısında yaşamak ömür uzatır mı?
Yeni bir araştırma, denize kıyı olan yerlerde yaşamanın ömrünüze 1 yıl ekleyebileceğini ortaya koyuyor.
Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
Bir peluş oyuncak salgınının ortasındayız! Kocaman gözlü, tuhaf sırıtışlı tüylü bebek Labubu, küresel bir fenomene dönüştü. Çocuklar için bir oyuncak olmanın ötesinde, yetişkinlerin de takıntısı haline geldi
Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
1984'ten beri her yıl tüm dünyada temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan Dünya Dondurma Günü bu sene 21 Temmuz'a denk geliyor. Başta çocuklar olmak üzere herkes tarafından sevilen, yaz denince akla ilk gelen, içimizi serinleten, lezzetli, zihin tazeleyici bir tatlıdır dondurma. İlk dondurmayı kim bulmuş olabilir, hiç merak ettiniz mi?
Direksiyondaki tehlike
Sinyalsiz şerit değiştirme, aşırı hız, ani fren ve trafikte birtakım sabırsız davranışlara bundan böyle daha farklı bir gözle bakabiliriz. Dikkatsiz araç kullanmak herkes için tehlikeli olsa da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) teşhisi alanlar için tüm bu riskli hareketler sıradan. Ama kaza geçirme ihtimali yüzde 62 daha fazla
Demek ben klasik bir tidsoptimistim
Tidsoptimist, sahip olduğundan daha fazla zamanı olduğunu düşündüğü için sürekli geç kalan kişi anlamına geliyor. Yani ben.
10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
Rüya gibi sahilleri, uygun fiyatları, vizesiz ulaşım olanaklarıyla ve sosyal medyada artan şöhretiyle Ksamil, Balkanlar'ın Maldivleri güzellemesini sonuna kadar hak ediyor!
Bu restoranda çalışanlar demans hastası
Kusurları kucaklayan, empatiyi yeşerten bu sosyal deney tüm dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Bu restorana gelen herkes siparişinin yanlış gelme ihtimalinin olduğunu biliyor. Ardından gelen kahkaha, neşe, empati, anlayış ve nezaket dolu iletişim biçimi dünya çapında büyük övgüler almaya ve ödüller kazanmaya devam ediyor.
Nefes analizinden hastalık teşhisi
Nefes alma biçimi kişiye özgüdür, tıpkı parmak izi gibi benzersizdir. Bilim insanları yakında nefes analizi yaparak hangi sağlık problemleri yaşadığınızı teşhis edebilecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli için iddianame mahkemeye gönderildi.
İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
Bursa'da, otomobilin ağaca çarptığı, 24 yaşındaki Sena Arslan ile 23 yaşındaki Şilan Kızılveren'in hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıkan 28 yaşındaki sürücü Selahattin Yiğit, tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde, "Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi" diyen sürücü tutuklandı
ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
ABD'yi etkisi altına alan "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar sürüyor. Ulusal Hava Durumu Servisi, kar, sulu kar ve buzlanmanın ülkede yaklaşık 213 milyonu insanı etkilediğini açıkladı. On bini aşkın uçuş iptal edildi, bir milyona yakın kişi elektriksiz kaldı
Direksiyonda kalp krizi!
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 89 yaşındaki Mustafa Uzun'un kullandığı otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Sürücü Uzun ile eşi Asiye Uzun tedavi altına alındı ancak Mustafa Uzun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun'un, seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirtildi
Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
Suriye devlet televizyonu, terör örgütü YPG'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ederek ordu mevzilerine 25'ten fazla kamikaze dronla saldırdığını duyurdu.
Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
İtalya ekibi Juventus'un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini, Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transfer süreci hakkında konuştu. Chiellini, "Bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internete getirdiği erişim engelini halen kaldırmadı. Kademeli olarak zaman zaman internete erişim sağlanırken, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, internet kısıtlamasının kaldırılmasını istedi, bu yöntemle hiçbir şeyin çözülemeyeceğini söyledi
26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
Bu hafta gökyüzü hepimizi düşünmekten çok harekete geçmeye zorluyor. Mars–Plüton kavuşumu cesur ama geri dönüşü zor adımları gündeme getiriyor; Merkür ile Venüs ise ilişkilerde söylenen her sözün altını kalın çizgilerle çiziyor. Peki 26 Ocak - 1 Şubat haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…
Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikteki su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba ile onu kurtarmak isteyen oğlu metan gazından zehirlendi; 17 yaşındaki Efe A. yaşamını yitirirken, baba Seçkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi
Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
Altın ve gümüşteki yükseliş sürüyor. Altın, bu sabah ons başına 5 bin dolar seviyesini aşarak rekor tazelerken spot gümüş 108,60 dolarla rekor kırdı
Neden sadece 4 kan grubu var?
Hepimizin damarlarında dolaşan o kırmızı sıvı, dışarıdan bakıldığında birbirinin aynısı gibi görünür. Ancak mikroskop altında incelendiğinde, insanlık tarihinin en eski ve en karmaşık biyolojik imzalarından birini taşırız. Yüzyıllar boyunca cevabı aranan "Neden farklı kan gruplarına sahibiz?" sorusu, aslında atalarımızın hayatta kalma mücadelesinin genlerimize kazınmış bir özetidir. İşte detaylar...
Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Türkiye'nin güney kesimlerinde lodos da etkili olacak. Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Burdur ve Antalya çevrelerinde etkili olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor
Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
Sonbahar ve kış aylarında artan bel, boyun ve sırt ağrılarının nedeni sadece soğuk hava değil. Masa başı çalışma, yanlış duruş ve hareketsiz yaşam tarzı, omurgayı soğuk havalara karşı daha savunmasız hale getiriyor. İşte detaylar...
Otomotivde yeni rekor beklentisi
Otomotiv sektöründe rekorlar ile geride kalan 2025 yılının üzerinden henüz 1 ay geçmeden, 2026 yılı için de rekor tahminleri yapılmaya başlandı. Sektördeki gelişmeler ve kendi markasının hedefleri ile açıklamalarda bulunan Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, 2026'da otomotiv pazarının 1.4 milyon adedin üzerine çıkarak yeni bir rekorun kırılabileceğini tahmininde bulundu. Yantaç'ın verdiği bilgiye göre, bu yıl hafif ticari araçlarda yerlilik payını yüzde 70'e çıkarmaya hazırlanan Opel, hafif ticari araçlara özel bayi ağını da devreye almaya hazırlanıyor. 2026'da Otokoç'un da Opel bayi ağına katılması öngörülürken, bağlantılı hizmetlerde ise Tofaş çatısı altındaki tüm markaları kapsayan entegre bir uygulamanın hayata geçmesi bekleniyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
Genç girişimciler için bugüne kadar 12 aylık prim teşviki ve üç yıllık vergi teşviki uygulanıyordu. Prim teşviki uygulaması bu yılın başından itibaren sona erdi. Genç girişimciler artık sadece vergi teşvikinden yararlanacak? Peki 12 aylık süreyi doldurmamış genç girişimcilerin prim teşviki süre sonuna kadar devam edecek mi? 2026 yılında uygulanacak vergi teşviki ne kadar olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, genç girişimci teşviki ile ilgili merak edilenleri yazdı
Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
Suriye ordusunun düzenlediği operasyonla terör örgütü YPG'den kurtardığı Rakka'ya bağlı Tabka beldesinde, örgütün kilise, hastane, belediye binası gibi sivil yerleşimlerin altına kazdığı kilometreler boyunca uzanan tünel ağı ortaya çıkıyor.
"2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de konuk ettikleri Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco, "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik" dedi.
Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan ve hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisar'da polise teslim oldu. Kan donduran olayda hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın ifadesi de ortaya çıktı
Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
Marmara Denizi'ne 50 yıl önce düşen Türk Hava Yolları'na ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının yeni parçaları bulundu
Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un, teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır." ifadeleri kullanıldı