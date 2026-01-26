Antalya 'En İyi Destinasyon' listesinin zirvesinde

Neden sadece 4 kan grubu var?

Hepimizin damarlarında dolaşan o kırmızı sıvı, dışarıdan bakıldığında birbirinin aynısı gibi görünür. Ancak mikroskop altında incelendiğinde, insanlık tarihinin en eski ve en karmaşık biyolojik imzalarından birini taşırız. Yüzyıllar boyunca cevabı aranan "Neden farklı kan gruplarına sahibiz?" sorusu, aslında atalarımızın hayatta kalma mücadelesinin genlerimize kazınmış bir özetidir. İşte detaylar...