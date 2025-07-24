Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir

Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

Birçok ülke ile birlikte Türkiye de kelimenin tam anlamıyla kaotik bir sıcaklık dalgalanması yaşıyor. Öyle ki bazı illerde sıcaklık nemin de etkisiyle 50 derecelere kadar etkisini hissettiriyor. Son 3 günden bu yana hayatı etkileyen kavurucu iklim koşullarını Habertürk'e değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof.Dr.Murat Türkeş, "İklimin kendi değişkenliğinin de değişmesi söz konusu. Artık sıcak hava daha fazla nem tutuyor. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Atmosfer ve iklim olayları doğrusal değil kaotik yani çok karmaşık hale gelmiş durumda" dedi. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..