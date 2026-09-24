Son yaprak düştüğünde...
Doğa bize "her şeyin bir zamanı var" demenin en güzel yolunu bulmuş belki de... Mevsimler değişir, manzara değişir, ağaçların yaprakları sohbahar geldiğinde yeşilden sarıya turuncuya kırmızıya döner. Bunu göstermenin daha güzel bir yolu olabilir mi?
Japonlar doğanın döngüsel mucizesini takdir etmek için bir deyim bulmuşlar: Momijigari.
Momijigari bir Japon geleneği; sonbahar yapraklarının kırmızı, turuncu ve sarı renklerini seyretmek, adeta bir kartpostalı andıran manzaranın içinden geçerek ağaçların altında gezinmek, derin nefesler almak, bu geçici mevsimin tadını çıkarmak ve doğayı takdir etmek için dağların, parkların ve ormanların ziyaret edilmesi demek.
Son zamanlarda bu gelenek tüm dünyaya yayıldı.
Yaprakların durumuna göre haritalar hazırlanıyor.
Sonbahar yaprakları gezisini, renklerin en güzel olduğu döneme tam olarak denk getirmek zor elbette. Çok erken giderseniz turuncu ve kırmızıdan çok yeşil görürsünüz. Geç giderseniz kahverengi yapraklarla karşılaşabilirsiniz.
Bu yüzden Japonya başta olmak üzere Amerika ve İngiltere’de yaprak seyri için en güzel zaman ne zamansa ona göre haritalar hazırlanıyor. Sonbahar yaprakları yılın hangi zamanı en güzel nerede görünüyorsa tur şirketleri buna göre geziler düzenliyor. Hatta ABD’de Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) insanların hayal kırıklığına uğramaması için geçmiş verilerini ve tahmin bilgilerini değerlendirerek 2026 için sonbahar yaprakları tahmin haritasına katkıda bulundu.
Biz de buradan yola çıkarak doğanın insanı yavaşlamaya çağırdığı sonbahar mevsiminde, Türkiye'nin farklı coğrafyalarındaki en büyüleyici manzaraların peşinden gidiyoruz.
Sonbahar geldiğinde Türkiye’nin dört bir yanında manzara adeta renk cümbüşüne dönüyor. Huzurlu yürüyüşlerden tarihi keşiflere, sakin sahillerden romantik vadilere kadar birçok rota bu mevsimde ziyaretçilerini bekliyor.
Gümüşhane
Gümüşhane'deki sık ve iç içe geçmiş doğal bir yapıya sahip Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı, tüm güzelliklerini cömertçe sergilediği sonbahar mevsiminde vatandaşların uğrak noktası oldu.
Sonbaharda ormandaki tüm yapraklar sarı, turuncu ve kırmızı renge büründü.
Karabük
Karabük merkez Yenişehir Mahallesi'ndeki yollarda bulunan ağaçlar, sonbahar gelmesiyle sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü.
Kapadokya
Doğal güzelliği, tarihi dokusu ve mistik atmosferiyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Kapadokya, sonbaharda da büyüleyici manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Kapadokya'daki renk cümbüşü dron ile görüntülendi.
Sonbahar nedeniyle sararan yaprakların peribacalarıyla bütünleştiği Kapadokya'da görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı. Konuklarına her mevsim farklı görüntü sunan Kapadokya'da, 25 Ekim'den bu yana etkili olan rüzgar nedeniyle uçuş yapamayan sıcak hava balonları da Nevşehir'in Göreme beldesi çevresinden gün doğumu vaktinde gökyüzüne yükseldi.
Atatürk Arboretumu
Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan ve yaklaşık 2 bin ender bitki türünün yer aldığı Atatürk Arboretumu, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da yoğun ilgi görüyor
Sarının, kahverenginin ve yeşilin sayısız tonunun birbirine karıştığı sonbaharda, adeta yağlı boya tablo görüntüsünde manzaralar sunuyor.
Belgrad Ormanları'nda 1949'da kurulan ve zamanla genişleyerek 296 hektarlık bir alana ulaşan Atatürk Arboretumu, İstanbul florasının çeşitliliğinin yanında, dünyanın dört bir tarafından farklı bitki türlerinin de görülebileceği bir yer.
Kentin gürültüsünden uzaklaşmak ve mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenler sonbaharın göz alıcı renklerinin dansını izliyor.
Sarıyer, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerindeki arboretum saat 17.00'ye kadar gezilebiliyor.
Kaz Dağları
Doğa severlerin eylül ekim aylarında en çok tercih ettiği bölge Kazdağları.
Doğa severler için bir cennet niteliğinde olan bölge, Alplerden sonra dünyanın oksijen oranı en yüksek ikinci yeri olarak kabul ediliyor. Şehrin kalabalığından ve yorgunluğundan uzaklaşmak isteyenler için en iyi tercihlerden biri.
Hem deniz hem de orman manzarası bulabileceğiniz Kaz Dağları'nda Küçükkuyu, Akçay, Altınoluk ve Güre gibi denize kıyısı olan kısımlarda konaklamanız mümkün.
Hiçbir yerde bulunmayan 21 bitkiye ev sahipliği yapan Kaz Dağları, içinde barındırdığı vadiler ve şelalelerle büyüleyici bir doğaya sahip.
Birçok taş ev ve kamp alanı seçeneği bulunan Kaz Dağları'nda manzaraya karşı sakin ve eşsiz bir kahvaltı yapabilir ardından milli parkı gezebilir, yaprak toplayabilirsiniz.
Kars Sarıkamış
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen kavak, kuşburnu ile kayın ağaçları sonbaharın son güzel halini yaşatıyor.
Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından Zigana Dağı Geçidinin bulunduğu bölge, sarı ve yeşilin tonları ile sonbaharın farklı renklerini gösteriyor.
Keklik Vadisi de sonbaharda sarı ve kızılın tonlarına bürünüyor.
Kars'ın geniş tarım arazilerinde yetiştirilen ayçiçekleri Eylül ayında çiçek açarak tarlaları sarı renge boyuyor.
Yedigöller
Bolu kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın renklerine büründüğünde orman; kahverengi, sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünüyor.
Sarıçam, karaçam, meşe ve gürgen ağaçlarından oluşan ormanlara sahip Yedigöller'de hafta sonu geçirmek bir tablonun içinde olmak gibi. Yedigöller'e gidecekseniz bilmelisiniz ki bu doğa harikası yer ilkbahar ve sonbahar aylarında en güzel halini alıyor.
1965 yılında koruma altına alınan Yedigöller havzası 642 hektar büyüklüğünde. Tabiat harikası Yedigöller, manzarası, gölleri, yürüyüş yolları, çok çeşitli bitki türleri ile dinlenmek ya da spor yapmak, piknik yapmak, fotoğraf çekmek için ideal bir yer.
Sonbaharda rengarenk yaprakların göllere yansımasıyla ortaya çıkan manzaralar, doğa ile baş başa kalmak isteyen ziyaretçiler için oldukça keyifli.
Kamp alanları sayesinde doğayla iç içe konaklamak da mümkün.
Çadır kurup gece yıldızların altında uyumak, şehrin yorucu temposundan uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir deneyim. Ayrıca göletlerin çevresinde balık tutmak serbest ve özellikle olta balıkçılığı yapanların ilgisini çekiyor.