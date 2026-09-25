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        Haberler Sağlık Halı sahada kalp krizi! Sağlık çalışanı hayatını kaybetti

        Halı sahada kalp krizi! Sağlık çalışanı hayatını kaybetti

        Kayseri'de dün halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Halı sahada kalp krizi! Sağlık çalışanı hayatını kaybetti

        Kayseri'de dün arkadaşlarıyla halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı.

        Kayseri Şehir Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan M.A.D.; arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Maç sırasında sahada fenalaşarak yere yığılan M.A.D.'ye ilk müdahale, arkadaşları tarafından yapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen M.A.D.; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        M.A.D.'nin yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar halı sahanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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        #kalp krizi
        #halı saha
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