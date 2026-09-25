Halı sahada kalp krizi! Sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Kayseri'de dün halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Giriş: 25 Eylül 2026 - 10:54 Güncelleme:
Kayseri'de dün arkadaşlarıyla halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı kurtarılamadı.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan M.A.D.; arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Maç sırasında sahada fenalaşarak yere yığılan M.A.D.'ye ilk müdahale, arkadaşları tarafından yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen M.A.D.; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
M.A.D.'nin yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar halı sahanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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