Ankara'da, önceki gün sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çalışır durumdaki otomobilde hareketsiz bulunan 2 kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İKİSİNİN DE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

DHA'daki habere göre ekiplerin yaptığı incelemede Berkay Yitkin (31) ve Emre Aktunç'un (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Berkay Yitkin.

Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Emre Aktunç.

EGZOZDAN SIZAN GAZ ZEHİRLEDİ

Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un, egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

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İKİ ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Berkay Yitkin'in cenazesi Çiftköy Mahallesi'nde, Emre Aktunç'un cenazesi ise Melikşah Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.