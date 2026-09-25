Otomobilde cansız bulunmuşlardı! Ölüm nedenleri belli oldu
Ankara'da, çalışır durumda park halindeki otomobilde cansız bedenleri bulunan 31 yaşındaki Berkay Yitkin ile 37 yaşındaki Emre Aktunç'un, ölüm nedeni belli oldu. İki arkadaşın, egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri toprağa verildi
Giriş: 25 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
Ankara'da, önceki gün sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çalışır durumdaki otomobilde hareketsiz bulunan 2 kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İKİSİNİN DE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre ekiplerin yaptığı incelemede Berkay Yitkin (31) ve Emre Aktunç'un (37) hayatını kaybettiği belirlendi.Hayatını kaybeden Berkay Yitkin.
Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Hayatını kaybeden Emre Aktunç.
EGZOZDAN SIZAN GAZ ZEHİRLEDİ
Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un, egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
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İKİ ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Berkay Yitkin'in cenazesi Çiftköy Mahallesi'nde, Emre Aktunç'un cenazesi ise Melikşah Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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