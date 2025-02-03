KüçükÇiftlik Park’ta 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Çikolata Festivali'nde katılımcılar, çikolatanın geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu keşfedip kahve ve çay gibi geleneksel içeceklerle beraber tadım yapacaklar.

Bu yılın konseptinin “İstanbul çikolata kokusuna bürünecek!” olarak belirlenen festivalde ziyaretçileri çikolata çeşitleri, atölyeler, interaktif etkinlikler ve çeşitli konserler bekliyor. Çikolatanın peşinde bir yolculuğa çıkmak isteyen herkes, festivalde çikolataya dair tüm detayları keşfetme fırsatı bulacak.

Festivalde neler var?

Festival kapsamında uygulamalı eğitimler verilecek, dünyanın dört bir yanından şefler kendi hikayelerini ve tariflerini paylaşacak, sunum yapacak. Katılımcılar, çikolatayla hazırlanan yaratıcı tariflerden ilham alabilir, gösterileri ve konserleri izleyebilir ve çeşitli çikolata markalarının yüzlerce çeşidini tatma fırsatı bulabilir. Aileler ve çocuklar için de özel etkinlikler düzenlenen festivalde, çocuk oyun alanları ve eğitici atölyeler ile minikler hem eğlenecek hem de hayal güçlerini geliştirecek.

"Askıda Çikolata" projesi ile çocuklar mutlu olacak