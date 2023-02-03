Çikolata hakkında az bilinen 11 bilgi

Çikolata, kendimizi alıkoyamadığımız bir cazibe, kokusundan tadından ve hatta adının geçmesiyle bile gözlerimizin parladığı bir efsane. Üzerine makaleler yazılan, araştırmalar yapılan, hatta filmler bile çekilen, kakao ile hayatlarımıza giren çikolata, uygarlıkların siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerinde önemli roller oynadı. Uygarlıklar, kavrulmuş kakao çekirdekleriyle çikolatalı içecekler hazırladı; kakaoyu su, vanilya, acı biber ve diğer baharatlarla karıştırarak hamur haline bile getirdi.
Çikolatanın tarihine dair az bilinen 11 bilgi
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Kakao 5 bin yıldan uzun bir süredir tüketiliyor
Ekvador’un Mayo-Chinchipe kültürüne ait arkeolojik araştırmalarda taş ve seramik parçaları üzerinde MÖ 3300’de insanların kakao benzeri bir madde yediğine dair kalıntılar bulundu. Modern çikolataya dair kanıtlara bakacak olursak; MS 250-850 yılları arasında Meksika'da bulunan duvar freskleri, resimli çanak çömlekler, oyma eserlerden Maya halkının sıcak çikolata tükettiğini ve kakao çekirdeklerinin para yerine geçtiğini biliyoruz. Azteklerin, acı su anlamına gelen xocoatl adını verdikleri kakao tozundan yaptıkları törensel bir içecekleri vardı. Aztekler, bilgeliğin ve gücün, “kakao meyvesinin yenmesi” ile elde edildiğine ve kakaonun afrodizyak nitelikleri olduğuna inanıyorlardı.
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“Tanrıların Yemeği”
Çikolatanın bilimsel adı “theobroma cacao”dur ve “Tanrıların Yemeği” anlamına gelir. Çikolataya bilimsel ismini veren kişi ise 1700’lerin ortalarında hayvan ve bitki türlerini sınıflandırma sistemini geliştiren İsveçli doğa bilimci Carl Linnaeus’tur. Çikolata kelimesi İspanyolca “chocolate”den gelir. İspanyolca’ya ise Azteklerin acı su anlamına gelen “chocolatl” kelimesinden adapte edilmiştir.
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İngilizler çikolatayı koyun pisliği zannettiler
Kakao'nun Avrupa'ya ulaşması zaman aldı. İspanya'ya 1520 de giren çikolata Fransa'ya 1653 te, İngiltere'ye 1657'de ulaştı. Çikolata 1847 yılına kadar içecek olarak kaldı ve en çok da İspanya'da sevildi. Çikolata, İngiltere’ye ilk girdiğinde İngilizler kakao çekirdeklerini tanımadı. Kakao yüklü bir İspanyol gemisi rotadan saptı ve Britanya açıklarında İngilizler tarafından ele geçirildi. Gemi kıyıya çekildiğinde İngilizler gemide yüklü olan şeyin koyun pisliği olduğunu düşündüler ve gemiyi ateşe verdiler.
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Çikolata tartışmasına Papa müdahale etti
17. yüzyılda iki Katolik tarikat arasında çikolata üzerinden bir tartışma çıktı. Tartışma 1594'te başlayıp 1636'ya kadar devam etti. O yıllarda sadece sıvı olarak bulunabilen çikolatanın içecek mi yiyecek mi olduğu konusunda anlaşamıyorlardı. Bu önemli bir konuydu çünkü eğer içecekse oruç tutarken tüketebilirlerdi, yiyecek ise yasaktı. En sonunda Papa VII Alexander tartışmaya müdahale etti ve çikolatanın içecek olduğunu açıkladı.
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Anadolu topraklarında çikolata
1693 yılında Avrupa’yı toplu taşıma araçlarıyla gezen bir gezgin olarak ünlenen Gemelli Careri İzmir'e geldi. Türklerin çikolata ile ilk defa tanışmaları bu gezgin sayesindedir. Careri yanında kakao getirmişti. İkram ettiği sıcak çikolatayı içince başı dönen bir dostu, Careri'yi, içki verip kendisini sarhoş etmek ve aklını başından almakla suçlamıştır. Osmanlıda da uzun süre, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi, sadece saray ve saraya yakın seçkin kişiler tadını biliyordu kakonun. Nestle 1909'da İstanbul Karaköy'de, çocuk maması, çikolata ve yoğunlaştırılmış süt ithal eden şubesiyle Türkiye'ye girdi. 1927'de İstanbul Feriköy'deki bira fabrikasını çikolata fabrikasına dönüştürürek üretime başladı. Ordu'da 1936'da fındıkçılık yapmak üzere kurulan Sağra'nın ilk çıkolata fabrikası ise 1946'da açıldı. 11 Ağustos 1992'de TSE sütlü, bitter, beyaz ve sade, çeşitli dolgulu olmak üzere çikolata standartlarını belirledi.
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