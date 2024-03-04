Hangi bıçak ne işe yarar?
Bugün sizlere mutfağınızda zaman geçirirken hemen hemen hazırladığınız her yemekte kullandığınız, mutfaklarımızın en önemli malzemelerinden biri olan bıçaklarla ilgili bilgiler vereceğim.
Giriş: 04.03.2024 - 22:37 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:37
Aşağıdaki soruların cevaplarını işin uzmanından öğrenelim..
Bugün çok sevgili arkadaşım Adnan Kurt bizi kırmadı, konuk olmayı kabul etti. Kendisi profesyonel işinin yanısıra aynı zamanda bıçak eğitmeni. 11 yıldır bıçaklarla ilgileniyor, bu konuda eğitimler veriyor.
instagram.com/mervecobanuslas/
BONUS: LAZANYA