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        Haberler Gastro Keşfet Hangi bıçak ne işe yarar?

        Hangi bıçak ne işe yarar?

        Bugün sizlere mutfağınızda zaman geçirirken hemen hemen hazırladığınız her yemekte kullandığınız, mutfaklarımızın en önemli malzemelerinden biri olan bıçaklarla ilgili bilgiler vereceğim.

        Giriş: 04.03.2024 - 22:37 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:37
        Hangi bıçak ne işe yarar?

        Aşağıdaki soruların cevaplarını işin uzmanından öğrenelim..

        • Hangi bıçak ne işe yarar?
        • Her bıçak aynı görevi üstlenebilir mi?
        • Bıçaklar mutfağımızda nasıl bir etkiye sahip, önemi nedir?
        • Doğru bıçak nasıl seçilir?
        • Mutfağımda olmadan yapamayacağım bıçaklar hangileridir?
        • Bıçak nasıl bilenir?
        • Nasıl tutulur?
        • Nasıl temizlenir?
        • Çocukları güvende tutacak şekilde bıçakları mutfakta nasıl saklamalı?

        Bugün çok sevgili arkadaşım Adnan Kurt bizi kırmadı, konuk olmayı kabul etti. Kendisi profesyonel işinin yanısıra aynı zamanda bıçak eğitmeni. 11 yıldır bıçaklarla ilgileniyor, bu konuda eğitimler veriyor.

        youtube.com/bunuyerim

        instagram.com/mervecobanuslas/

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