Şef Pam olarak bilinen Pichaya Soontornyanakij uluslararası mutfak dünyasında tanınan bir isimdir. 2024 yılında Asya'nın En İyi Kadın Şefi seçilen yetenekli Taylandlı şef, 2025 yılında mesleğinin en büyük ödüllerinden biri olan Dünyanın En İyi Kadın Şefi Ödülü'nü kazanmıştır. Bangkok'taki restoranı Potong, 5 yıla yakın bir süredir hizmet veriyor.

Şefin hızlı yükselişi, neredeyse 15 yıllık sıkı çalışma sonucu. Aslen gazeteci olmak için eğitim alan Pam, daha sonra aşçılığa yöneldi ve 21 yaşında genç şef ödülünü kazandı. Ardından New York'a taşınarak Culinary Institute of America'da eğitim aldı ve ünlü şef Jean-Georges Vongerichten'in yanında staj yaptı. Ülkesine döndükten sonra Top Chef Thailand programında jüri üyeliği yaptı ve The Table restoranını kurarak özel yemek deneyimleri sunmaya başladı.

2019 yılında ailesinden kalan dükkanı Potong isimli bir restorana çevirdi. Kocası ve iş ortağı Tor Boonpiti ile birlikte, şehrin Çin mahallesinde çok katlı bir restoran konsepti geliştirmek için kapsamlı bir yenileme projesine girişti.