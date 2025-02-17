Eti kesmenin en belirgin etkilerinden biri kilo kaybı, ancak bu sadece hayvansal ürünleri çıkarmakla ilgili değil, onların yerini neyin aldığı ile ilgili. Irvine'deki California Üniversitesi'nde kayıtlı diyetisyen ve sağlık bilimci olan Matthew Landry, kalorisi yoğun etlerin yerine sebze, baklagiller, tam tahıllar ve meyveler gibi lif açısından zengin bitkisel gıdalar tükettiğimizde daha az kalorili gıda tüketmiş oluruz, diyor. Lif açısından zengin gıdalar ayrıca daha uzun süre tok hissetmemize yardımcı olarak aşırı yemeyi azaltır.