HT Gastro
Keşfet

“Çoluğun çocuğun rızkını yeme” tatili trend oldu

Emeklilik dönemindeki pek çok anne baba, maddi birikimlerini çocuklarına miras olarak bırakmak yerine "Bir daha mı geleceğiz dünyaya" diyerek seyahat ve tatil harcamalarına yöneliyor…

Giriş: 21.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:04
Gözde Akgüngör Pamuk
Haberler Gastro Keşfet “Çoluğun çocuğun rızkını yeme” tatili trend oldu

Bugünkü sorumuz şu: Birikiminizi çocuklarınıza miras bırakmak mı yoksa seyahat ve tatile harcamak mı isterdiniz?

Tatil anlayışı değişiyor

Bugün emekliliğini yaşayan anne babaların hayata bakışı ve bunun bir uzantısı olarak da tatil anlayışı giderek değişiyor. Hayatları boyunca çalıştılar, çocuk yetiştirmek uğruna pek çok keyfi feda ettiler, klasik bir söylemle yemeyip yedirdiler, giymeyip giydirdiler.

İşte o anne babaların bir kısmı bugün değişen sosyo ekonomik koşullarla birlikte yeni bir tatil anlayışını benimsiyor: Spending Kids' Inheritance (SKI)

Türkçe söylersek "Çocukların Mirasını Harcamak"

Hatta daha da Türkçeleştirmek istersek "çoluğun çocuğun rızkını yemek" olarak uyarlayabiliriz. Peki nedir bu tatil anlayışı?

Emeklilik artık hayatın tadını çıkarmak olarak görülüyor

Çocukların Mirasını Harcama anlayışından, ünlü seyahat sitesi Booking.com’un 2025 yılı seyahat öngörülerinde bahsediliyor. Daha çok “Baby boomer” kuşağının yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğan ve bugün emeklilik dönemini yaşayan ebeveynlerin, birikimlerini çocuklarına büyük bir miras bırakmak yerine kendi yaşamlarını daha keyifli hale getirmek için harcamalarını ifade ediyor. İngiltere, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde görülen bu eğilim, artık anne babaların emekliliği, sadece tasarruf değil, hayatın tadını çıkarma zamanı olarak gördüklerini anlatıyor. Özellikle modern toplumlarda bu kavramın popüler hale gelmesi de anlaşılır, çünkü altında bireysellik ve kişisel tatmin yatıyor. "Hayat bir kez yaşanır, bu yüzden tadını çıkarmak gerekir” veya "Çocuklarımız kendi hayatlarını kurabilir, bizim birikimlerimize bağımlı olmamalılar” düşüncelerinden besleniyor.

Neden popüler oluyor?

Geleneksel "çocuklara miras bırakma" yaklaşımına taban tabana zıt olan bu bakış açısına zemin hazırlayan pek çok etken var. Ortalama yaşam süresi uzadıkça insanlar emeklilik döneminde daha fazla zaman ve kaynak harcama eğiliminde oluyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde, emeklilik dönemindeki bireyler finansal olarak daha fazla imkana sahip oluyor. Buna modern toplumlardaki bireylerin kendi hayatlarını yaşama isteği ile günümüzde birçok çocuğun, ebeveynlerinin mirasına güvenmek yerine kendi kariyerlerini kurmayı tercih etmesini de eklediğimizde bu tatil anlayışını kavramak daha kolay oluyor.

“Bir daha mı geleceğiz dünyaya?”

Bu yaklaşımın sözcülerinden biri olan 58 yaşındaki Avusturalyalı gezgin Mandy Watson, bu seyahat anlayışıyla aynı adı taşıyan kişisel blogunda 4 çocuğunu yetiştirmenin iç huzuruyla kendini seyahate verdiğini anlatıyor. Kanserle karşılaştığında ve sağlığına yeniden kavuştuğunda bir aydınlanma yaşadığından bahseden Watson “Birikimlerimiz çocuklarımızın değil, bizim geleceğimiz içindir. Artık çocuklarımız yetişkin ve bağımsız olduklarına göre, seyahat etmeye odaklandık, hatta belki biraz takıntılı hale geldik; ister dünyanın başka bir yerini keşfetmek olsun, ister en sevdiğimiz sörf kulübünde şarap ve elma şarabının tadını çıkarmak, gün batımını izlemek olsun. Sizi ne mutlu ediyorsa onu yapın. Bu muhteşem hayatın size sunduğu şeylerin tadını çıkarın. Burada sadece bir kez bulunuyoruz, bu yüzden bunu değerlendirin” diyor.

Her şey maddiyat mı? Ya anılar?

Bu yaklaşımı benimseyenler aynı zamanda çocuklara bırakılacak tek mirasın mal, mülk ve para olmadığını, çocuklarının hayatlarını zenginleştirmek için sadece maddi değil manevi kaynakların da aktarılabileceğini düşünüyor. Hayattaki güzel zamanları, farklı deneyimleri aktarmanın da bir “manevi miras” olduğunu savunuyor. Bu şekilde anne babasını, hatta maddi varlıklarını kaybetse dahi çocukların zihninde yer edecek anılar oluşturacaklarını öne sürüyor.

Bu eğilim, yalnızca bireysel seyahat tercihleriyle sınırlı değil; dünyanın zengin elitlerini buna örnek olarak gösteriyorlar. Son yıllarda Warren Buffet, Michael Bloomberg, Sting ve Bill Gates gibi pek çok ünlünün, servetlerini sonraki kuşaklara aktarmak yerine bağışlama yoluna gittiklerine dikkat çekiyor. Tabi bunda servetlerin “aktarmakla” bitmeyecek kadar dolgun olmasının da payı yok değil.

En iyi ihtimalle maaile bir tatil

Booking.com’un öngörüsüne geri dönersek önceki yıllarda başlayan bu trendin artarak devam edeceğini söylüyor. Gezginlerin neredeyse yarısının (yüzde 46) miras bırakmaktansa paralarını seyahate harcamayı tercih ettiğine dikkat çekiyor. Bu trendin nasıl seyredeceği, Z kuşağını kızdırıp kızdırmayacağı zamanla ortaya çıkacak.

Bu yılın trendleri aynı zamanda çok kuşaklı seyahatlerin artacağına işaret ediyor. Yani gezginlerin yüzde 58'i ebeveynlerinin tatillerinin bir kısmını veya tamamını ödediğini kabul ediyor. Buna da SKI trendinin “Madem mirası bırakmayacağız, bari çocuklarla birlikte yiyelim!” şeklindeki daha geleneksel versiyonu denilebilir. Çünkü bu aile seyahatleri maddi zenginlikten çok paylaşılan deneyimlere öncelik veriyor ve boomer'ların yüzde 80'i çocuklarının ve torunlarının tatillerini finanse etmekten mutluluk duyuyor.

Yıllar sonra anne babanızı size bıraktığı mazbut bir evle de hatırlayabilirsiniz, dünyanın bir ucundan gönderdikleri kartla da…

Bekleyip göreceğiz…

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Dünyanın en sıra dışı 7 kapsül otel odası
İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?
Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
Sadece birkaç hafta et yememek bedeninizde şaşırtıcı değişikliklere sebep olur. Ancak faydalarından yararlanmanın anahtarı sadece neyi kestiğinizle ilgili değil, neyi eklediğinizle de ilgilidir.
Siyah plastik mutfak gereçlerinden kurtulun!
Son zamanlarda siyah renkli plastiklerle ilgili uzmanların yaptığı uyarılar tüketicilerdeki kaygıyı artırdı. Bu da yetmezmiş gibi yeni bir çalışma, mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin beyinde, karaciğer ve böbrekten daha yüksek seviyelerde biriktiğini ortaya koydu.
İstanbul çikolata kokusuyla dolacak
İstanbul, 25- 27 Nisan tarihleri arasında çikolata severleri buluşturacak bir festivale sahne olacak.
Yağlar hakkında efsaneler ve gerçekler
Tereyağı daha mı iyi? Et yemek kalbiniz için kötü mü? Yağ konusunda kafa karışıklığı olduğunu biliyoruz, bu nedenle bazı efsanelerin ardındaki gerçeği derledik.
Zencefilli yılbaşı kurabiyesi
Bu sene yılbaşı kurabiyelerimiz hem pratik hem zencefilli.
2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
Her yere gitmek ve her yeri görmek, gezmeyi sevenler için, doymak bilmez bir arzu. Ancak dünyanın her yerine gitmek de mümkün değil. Condé Nast Traveller dergisi 2025'te gidilecek en iyi yerleri derleyerek, seçenekleri sizin için daraltmış. Muhtemelen bu liste, daha önce adını hiç duymadığınız ama dünyanın en ilgi çekici yeni köşelerine ışık tutacak.
Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu
Dünyanın en tehlikeli yollarının bazıları dağların zirvesinde, bazıları okyanus kıyısında. Tek ortak noktaları var: Cesaret sınıyorlar.
İştah açan en iyi 13 sahne
Ekranlarda şimdiye kadar görülmüş en lezzetli 13 yemek sahnesi hangileri?
Dünyanın en havalı 38 mahallesi
Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out, "dünyanın en havalı" mahallelerini açıkladı. Liste hazırlanırken kültür, topluluk ruhu ve yemek kriterleri esas alındı. Birinci sırada Fransa'nın Marsilya kentindeki Notre-Dame du Mont semti var.
Mindful beslenme nedir?
Mindful (bilinçli) beslenme, ne yediğimizin farkında olduğumuz, yeme alışkanlıklarımızı değiştirecek bir zen inanışı, bilinçli beslenme şeklidir.
Taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
Marketten aldığınız yoğurda güvenmiyor, yıllardır çiğ sütle evde kendi yoğurdunuzu kendiniz mi yapıyorsunuz? Benim 16 yıldır yaptığım gibi... Cevabınız evet ise bu haber tam size göre.
Atatürk'ün izini taşıyan 15 mekan
Atatürk'ün izini taşıyan ve 10 Kasım'da ziyaret edebileceğiniz 15 mekan.
Bu bahçede her yer turuncu
İtalya'nın Napoli kenti Avrupa'nın en büyük Balkabağı Bahçesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Müslin bezden poşet çay yapmak
Marketlerden satın aldığımız çay poşetlerinin bazı sakıncaları olduğunu duymuşsunuzdur. Zararları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Antep Fıstığı, 4.6 puan ortalamasıyla dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde 2. sırada yer aldı. İlk sırayı ise 4.8 puan ortalamasıyla Yunanistan'da yetişen Aegınas Fıstığı aldı.
Sonbaharda ekebileceğiniz 6 ot
Mevsimler değişiyor. Sonbahar sadece bahçeyi temizlemek için değil, aynı zamanda yeni mahsuller için de ekim ayıdır.
Ekmekle olan ilişkimiz
İnsanın ekmeğe düşkünlüğü sandığımızdan da eskiymiş. Günümüzden 14 bin yıl önce, henüz insanlık tarıma geçmeden 4 bin yıl evvel fırın yapıp ekmek pişirmişiz. Ürdün'ün kuzeydoğusundaki yeni buluntular bunu gösteriyor.
Salatalık adam çiftçileri zor durumda bıraktı
Salatalık gibi basit bir şey aracılığıyla nasıl niş bir içerik üretilebileceğinin ve geniş ve ilgili bir kitleyle bağlantı kurulabileceğinin en güzel örneği bu hesap.
Devamlı aç mısınız?
Sürekli açlık hissinin ve kontrolsüz yeme isteğinin altında yatan nedenler ne olabilir? Alışkanlıklarımız mı, yoksa psikolojik etkenler mi bu durumu tetikliyor?
Türkiye ile Almanya arasındaki döner krizi
Almanya, Türkiye'nin döner kebap için koruma statüsü talebine itiraz etti
Kafein içeren 6 besin
Kafein içeren besinler, gün boyu zinde kalmanızı sağlayabilir. Hangi besinler kafein içerir?
Ömrünü bezelyeye adamış bir adamın öyküsü
Şeker bezelye ya da tatlı bezelye, Amerika'da, bezelyenin babası olarak bilinen Dr. Calvin Lamborn tarafından geliştirildi
Mutfağınızdan hemen atmanız gereken 5 şey
İnsanlar mutfaklarında kullanmadıkları şeyleri biriktirme eğilimindedir
Günde bir öğün yersek ne olur?
Muhtemelen günde üç öğün yemek yiyorsunuz. Kahvaltı için günün en önemli öğünü denir, iş yerinde öğle yemeği molası verilir ve ardından akşam olunca aile yemek masasında toplanır. Ancak beslenmenin en sağlıklı yolu bu mudur?
Küflü olsalar bile yiyebileceğiniz gıdalar
Sert peynir ve çikolatada küflü parçayı keserek atmak genellikle güvenlidir. Domates gibi yumuşak ürünler, yumuşak ekmekler ve peynirler atılmalıdır. Hangi küflü gıdalar yenir hangileri yenmez?
Balkonda sebze yetiştirmek
Açık alan sınırlı olsa da, bir veranda veya balkon yıl boyunca bol miktarda taze sebze, ot ve meyve üretmek için kullanılabilir.
Temizlik için kullanılabilecek 8 ürün
Bugüne kadar kullandığınız tüm temizlik malzemelerini unutun! Bu sıra dışı 8 ürün, en sevdiğiniz temizlik malzemelerinin yerine geçecek.
Çay mı daha sağlıklı kahve mi?
"Çaysız günüm geçer ama kahve içmeden ayılmam imkansız" diyenlerden misiniz yoksa daha az kafeinli, içimi daha yumuşak bir fincan çay mı tercih edersiniz? Haberi okumadan evvel tarafınızı seçseniz iyi olur!
Bayramda en sık yapılan 8 hata
Bayramlar beslenme düzenimizin değiştiği özellikle şerbetli tatlı ve hamurişi tüketimimizin arttığı özel günler. Kurban Bayramı'nda bunlara ek olarak et tüketimi de artıyor.
Dünyanın en akıllı şehirleri
IMD Akıllı Şehir Endeksi, hangi destinasyonların en iyi teknoloji, altyapı ve hizmetlere sahip olduğunu açıkladı. 2024 sıralamasında 142 şehir arasından ilk 10 belirlendi.
Popüler bitkisel sütler
Uzmanlara göre inek sütüne alerjisi olanlarla vegan beslenmeyi tercih edenler hayvansal sütler yerine bitki bazlı sütler tercih edebilir.
5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
Meksika'da, menüsünde sadece dört malzeme bulunan küçük, gösterişsiz bir taco standı Michelin Rehberi tarafından bir yıldızla ödüllendirildi. Seçkin rehber tarafından tanınan ilk sokak yemeği işletmesi 2016 yılında şef Chan Hon Meng'in Singapur'daki tezgahıydı. Michelin bu defa Tacos El Califa de León'un sahibi Meksikalı şef Arturo Rivera Martínez'u seçti.
Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın!
Sıcak yemekler neden buzdolabına kaldırılmaz?
Fırınlarınız kendi kendini temizleyebilir mi?
Fırınların kendi kendini temizleme özelliği olduğunu biliyor muydunuz?
15 gün bayatlamıyor
Manisa'nın Kula ilçesinin geçmişi 1 asra dayanan meşhur ekşi mayalı Kula ekmeği 15 gün taze olarak tüketilebiliyor.
Patatesin karmaşık kimyası
Fırınlanmış, püre haline getirilmiş, haşlanmış ya da kızartılmış... Patatesin her hali güzel. Fırınlanmış patatesin yumuşaklığında, patates cipsinin çıtırtısında ve patates püresinin kremamsı kıvamında insanın hem damağını hem de içini ısıtan bir şeyler var.
Portakal nasıl yenmeli?
Uzmanlara göre bağışıklığı güçlendiren portakaldan daha fazla vitamin almak istiyorsak yerken bazı kurallara dikkat etmeliyiz.
Dünyanın en iyi yolcu salonları
Harcama yapmaktan çekinmeyen bir müşterinin bir havayolunu diğerine tercih etmesinin nedeni ne olabilir? İşte aralarında THY'nin de olduğu en iyiler listesi....
Çayı mı tercih edersiniz kahveyi mi?
"Çaysız günüm geçer ama kahve içmeden ayılmam imkansız" diyenlerden misiniz yoksa daha az kafeinli, içimi daha yumuşak bir fincan çay mı tercih edersiniz?
İyotlu tuz mu deniz tuzu mu?
Mutfakların olmazsa olmazı, baş tacımız tuz. Yemek yaparken tek bir tuz çeşidi kullanan da çok, farklı türleri deneyenler de.
Karbonatla neler yapabileceğinize inanamazsınız!
Mutfakta karbonatı başka ne şekillerde kullanabileceğinize ve bu kabartıcı bileşene hak ettiği gastronomik saygıyı nasıl verebileceğinize dair kısa bir yazı...
Hayat bayram olsa
Sıcakları da beraberinde getiren bu bayramda, öğrencisinden çalışanına; çocuğundan yaşlısına herkese nefes aldıracak 9 günlük bir tatil bizleri bekliyor.
Çinko zengini 17 besin
Demirden sonra vücut için en önemli element olan çinko, cilt ve saç problemlerini önler, bağışıklığı güçlendirir ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
Kolesterole iyi gelmeyen 5 yiyecek
Kolesterolü kontrol altına almanın en iyi yolu yediklerimize dikkat ederek başlar. Uzmanlar yüksek kolesterolünüz varsa kaçınmanız gereken yiyecekleri listeledi.
Bağımlılık yapan 17 besin
Michigan Üniversitesi'nden uzmanlar, bağımlılık yapan yiyecekleri araştırdılar.
Avrupa’nın en eski yerleşim alanı
Avrupa'nın bilinen en eski insan yerleşim alanının Batı Ukrayna'daki Korolevo kasabası yakınlarında olduğu duyuruldu
Hangi bıçak ne işe yarar?
Bugün sizlere mutfağınızda zaman geçirirken hemen hemen hazırladığınız her yemekte kullandığınız, mutfaklarımızın en önemli malzemelerinden biri olan bıçaklarla ilgili bilgiler vereceğim.
Balık nasıl temizlenir?
Yediğimizde mutlu edenler
Yemek yediğimiz zaman mutlu hissetmemiz tesadüf değil...