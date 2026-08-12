İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu olduğu aktarılan açıklamada, yarın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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MGM'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat, yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

AKOM'DAN DA UYARI

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra İstanbul'da başlayan kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şekilde (30-60 km/s) esmesi beklenen rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.