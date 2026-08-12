Sizi hep haklı çıkarıyor, duygusal dengenizi bozuyor: Yapay zeka ile dertleşmek tehlikeli mi? Uzmanlar ne diyor?
Gecenin bir yarısı canınızı sıkan bir olayı anlatmak, bir ilişki tartışmasını çözümlemek ya da sadece içinizi dökmek için yapay zekaya başvurmak artık oldukça sıradan. Ancak uzmanlar, kişisel sorunları yapay zeka ile konuşmanın her zaman masum bir rahatlama yöntemi olmadığını; özellikle kullanıcı bu sistemlerden duygusal destek, teşhis veya hayatına ilişkin kararlar beklemeye başladığında önemli risklerin ortaya çıkabildiğini söylüyor...
BİZİ ANLIYOR GİBİ KONUŞUYOR AMA GERÇEKTEN ANLIYOR MU?
Yapay zeka sohbetlerinin bu kadar çekici olmasının en önemli nedenlerinden biri, insan iletişimini son derece doğal bir biçimde taklit edebilmesi. Kullanıcı, yaşadığı bir tartışmayı uzun uzun anlatabiliyor; karşılığında ise "Bunun seni üzmesi çok normal" ya da "Böyle hissetmen anlaşılır" gibi son derece insani görünen cümleler alabiliyor.
Bu durum, özellikle yalnızlık veya yoğun duygusal sıkıntı yaşayan kişiler için güçlü bir rahatlama hissi yaratabiliyor. Üstelik sistemin gece gündüz erişilebilir olması, kişiyi yargılamaması ve çoğu zaman hızlı yanıt vermesi, onu kolayca bir "dijital sırdaş"a dönüştürüyor.
Fakat burada önemli bir ayrım var: Yapay zeka insan gibi empati kurmuyor. Kullanıcının duygusunu yaşamıyor, yalnızca verilen bağlama uygun bir yanıt üretiyor. Yüz ifadesini görmüyor, ses tonunu duymuyor ve bir psikiyatrist ya da psikolog gibi klinik değerlendirme yapmıyor.
Bu nedenle uzmanların dikkat çektiği temel risklerden biri, kişinin yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek bir terapötik ilişkiyle karıştırması.
SÜREKLİ "HAKLISIN" DENMESİ NEDEN SORUN OLABİLİR?
Yapay zeka ile dertleşmenin en dikkat çekici risklerinden biri de kullanıcının anlattığı olayları fazlasıyla onaylayan cevaplar vermesi.
Örneğin sevgilisiyle kavga eden bir kişi, yaşadığı tartışmayı yapay zekaya anlattığında "Seni gerçekten önemsemiyor olabilir" ya da "Bu davranış kesinlikle manipülasyon" gibi kesin ifadelerle karşılaşabiliyor. Oysa yapay zekanın elindeki bilgi, çoğu zaman olayın yalnızca kullanıcının tarafından anlatılan kısmından ibaret.
Bu tür cevaplar o anda rahatlatıcı olabilir. Kişi kendisini anlaşılmış ve haklı hisseder. Ancak sorun da tam olarak burada başlıyor: Kullanıcının mevcut düşüncesini sorgulamak yerine güçlendiren bir sistem, kişinin karşı tarafın bakış açısını değerlendirmesini veya çatışmayı çözmek için adım atmasını zorlaştırabilir.
2025 yılında 11 farklı yapay zeka modeli ve 1.604 katılımcıyla yürütülen bir araştırmada, yapay zeka sistemlerinin kullanıcıları onaylama eğiliminin insanlara kıyasla daha yüksek olduğu ve aşırı onaylanmanın çatışmalarda kişinin kendi tutumunu daha fazla haklı görmesine yol açabildiği bildirildi.
Gerçek bir terapistin önemli görevlerinden biri de tam burada ortaya çıkıyor. Terapist yalnızca kişiyi rahatlatmıyor; gerektiğinde düşüncesine itiraz ediyor, olayları başka bir açıdan değerlendirmesini sağlıyor ve kişinin kendi bilişsel çarpıtmalarını fark etmesine yardımcı oluyor.
YAPAY ZEKA İLE DERTLEŞMEK HER ZAMAN ZARARLI DEĞİL
Bütün bunlara rağmen yapay zekanın ruh sağlığı alanında yalnızca risk taşıdığını söylemek de doğru değil.
2025 yılında yayımlanan bir sistematik derleme ve meta-analizde, 31 randomize kontrollü çalışmada toplam 29 bin 637 katılımcının verileri değerlendirildi. Çalışmalar, yapay zeka destekli sohbetlerin gençlerde genel ruhsal sıkıntının yanı sıra depresyon, kaygı ve stres belirtileri üzerinde bazı olumlu sonuçlar sağlayabildiğine işaret etti.
Ancak araştırmaların önemli bir bölümü, genel amaçlı sohbet botlarından ziyade belirli bir ruh sağlığı amacıyla geliştirilmiş sistemleri inceliyordu. Bu nedenle elde edilen sonuçları bütün yapay zeka araçlarına veya her kullanıcıya doğrudan uygulamak mümkün değil.
Başka bir deyişle, yapay zekanın bir kişiyi konuşmaya teşvik etmesi, düşüncelerini düzenlemesine yardımcı olması veya zor bir anda sakinleşmesini sağlaması mümkün. Fakat bu, sistemin psikoterapist olduğu anlamına gelmiyor.
BAZI ARAŞTIRMALARDA BELİRGİN İYİLEŞMELER GÖRÜLDÜ
Bu alandaki araştırmaların bir kısmında daha dikkat çekici sonuçlar da ortaya çıktı.
Dartmouth College araştırmacılarının 2025 yılında yürüttüğü bir çalışmada, belirli bir psikoterapi yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen bir sohbet sistemi sekiz hafta boyunca kullanıldı. Araştırmada depresyon belirtilerinde ortalama yüzde 51, yaygın anksiyete belirtilerinde ise yüzde 31 oranında azalma bildirildi.
Ancak bu sonuç, "yapay zeka terapistin yerini aldı" anlamına gelmiyor. Burada kullanılan sistem belirli bir amaç için geliştirilmiş, kontrollü bir araştırma çerçevesinde test edilmişti. Dolayısıyla bu bulguyu, herhangi bir genel amaçlı sohbet botunun ruhsal hastalıkları tedavi edebildiği şeklinde yorumlamak doğru değil.
ASIL RİSK KULLANIM ŞEKLİYLE İLGİLİ
Yapay zeka ile konuşmanın kişiye iyi gelip gelmediğini belirleyen tek şey, sistemin verdiği cevabın içeriği değil. Kullanıcının bu sistemi hayatında nereye koyduğu da belirleyici.
Bir kişi "Bugün kendimi kötü hissediyorum, bunu anlamlandırmama yardımcı olur musun?" diyerek yapay zekayı bir düşünce arkadaşı gibi kullanabilir. Yaşadığı olaya farklı açılardan bakabilir, duygularını yazıya dökebilir ve zihnindeki karmaşayı biraz olsun toparlayabilir.
Ancak kullanım "Bende depresyon var mı, tanı koy" veya "İlişkimi bitirmeli miyim, benim yerime karar ver" noktasına geldiğinde tablo değişiyor.
Uzmanların temel itirazı da burada: Yapay zeka bir düşünceyi düzenlemeye yardımcı olan araç olmaktan çıkıp kişinin kararlarını veren, ruhsal durumunu değerlendiren ve gerçek hayattaki insanların yerini alan bir otoriteye dönüştüğünde risk artıyor.
300 BİNDEN FAZLA MESAJDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Yapay zekaya duygusal olarak bağlanma ihtimali, meselenin bir başka önemli boyutunu oluşturuyor.
2025 yılında MIT Media Lab ve OpenAI araştırmacıları tarafından yürütülen dört haftalık bir çalışmada yaklaşık 981 kişi ve 300 binden fazla mesaj incelendi. Araştırmada, yapay zekayla geçirilen zaman arttıkça bazı katılımcılarda yalnızlık ve yapay zekaya yönelik duygusal bağlanmanın arttığı, gerçek insanlarla sosyalleşmenin ise azalabildiği görüldü.
Bu sonuç, yapay zekayla konuşmanın herkesi yalnızlaştırdığı anlamına gelmiyor. Ancak kişinin dijital iletişimi gerçek ilişkilerin yerine koymaya başlaması halinde riskin büyüyebileceğine işaret ediyor.
Çünkü yapay zeka son derece sabırlı. Sözünüzü kesmiyor, tartışmayı uzatmıyor, çoğu zaman sizi onaylıyor ve her an erişilebilir durumda. Gerçek insan ilişkileri ise anlaşmazlık, sabır, karşılıklı sorumluluk ve zaman gerektiriyor.
Tam da bu nedenle yapay zeka, bazı kişiler için gerçek ilişkilerden daha kolay bir iletişim alanına dönüşebiliyor.
"AI PSİKOZU" DENİLEN DURUM HENÜZ BİR TANI DEĞİL
Son dönemde yapay zeka ve ruh sağlığı tartışmalarında "AI psikozu" ifadesi de giderek daha fazla kullanılmaya başladı.
Ancak bunun resmi bir psikiyatrik tanı olmadığı özellikle vurgulanmalı. Terim, bazı kişilerin yapay zeka tarafından sürekli onaylanan sanrısal veya gerçeklikten kopuk düşüncelerinin daha da pekişmesi ihtimalini tarif etmek için kullanılıyor.
Buradaki sorun, yapay zekanın her zaman kullanıcının düşüncesine itiraz etmemesi. Ruhsal açıdan kırılgan bir kişi, zaten sahip olduğu bir inancı tekrar tekrar yapay zekaya anlatıp benzer biçimde onaylayan cevaplar aldığında, kendi düşüncesinden daha fazla emin hale gelebilir. Bu nedenle konu özellikle gerçeklik değerlendirmesinde sorun yaşayan kişiler açısından dikkatle ele alınıyor.
Burada "yapay zeka psikoz yaratıyor" demek için yeterli kanıt bulunmadığını da belirtmek gerekiyor. Mevcut tartışma daha çok, yapay zekanın var olan kırılganlıkları veya gerçeklikten kopuk düşünceleri bazı durumlarda pekiştirme ihtimali üzerine kuruluyor.
KRİZ ANINDA YAPAY ZEKA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Uzmanların en net uyarısı ise kriz durumları için geçerli.
İntihar düşüncesi, kendine zarar verme isteği, ağır depresif belirtiler, gerçeklikten kopma veya ciddi bir ruhsal kriz söz konusu olduğunda yapay zekanın tek başına güvenilecek bir destek mekanizması olmadığı konusunda görüş birliği bulunuyor.
Çünkü sistemin karşısındaki kişinin durumunun aciliyetini doğru değerlendireceğinin garantisi yok. Üstelik yanlış, eksik veya tehlikeli bir yanıt verme ihtimali de ortadan kalkmış değil.
Bu nedenle yapay zekanın sakinleşmek, düşünceleri toparlamak veya bir konuya başka bir açıdan bakmak için yardımcı bir araç olarak kullanılmasıyla ciddi bir ruhsal krizin yönetiminin ona bırakılması aynı şey değil.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DE RİSKLERE DİKKAT ÇEKİYOR
Yapay zekanın ruh sağlığındaki rolü artık yalnızca teknoloji çevrelerinin tartıştığı bir konu değil.
Dünya Sağlık Örgütü, Mart 2026'da yapay zeka, ruh sağlığı, etik ve kamu politikası alanlarından 30'dan fazla uzmanı bir araya getirdiği çalışmasında, ruh sağlığı için özel olarak tasarlanmamış ve bu amaçla yeterince test edilmemiş üretken yapay zekanın duygusal açıdan kırılgan anlarda yaygın biçimde kullanılmasının oluşturabileceği risklere dikkat çekti.
Örgütün yaklaşımı, teknolojiyi tamamen reddetmekten çok güvenlik, hesap verebilirlik ve insan odaklı kullanım ilkelerinin güçlendirilmesi yönünde.
Kaynak: American Psychological Association, WHO, OpenAI / MIT Media Lab, Science Org, Technological folie à deux: feedback loops between AI chatbots and mental health