Sizi hep haklı çıkarıyor, duygusal dengenizi bozuyor: Yapay zeka ile dertleşmek tehlikeli mi? Uzmanlar ne diyor?

Fakat burada önemli bir ayrım var: Yapay zeka insan gibi empati kurmuyor. Kullanıcının duygusunu yaşamıyor, yalnızca verilen bağlama uygun bir yanıt üretiyor. Yüz ifadesini görmüyor, ses tonunu duymuyor ve bir psikiyatrist ya da psikolog gibi klinik değerlendirme yapmıyor.

Bu nedenle uzmanların dikkat çektiği temel risklerden biri, kişinin yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek bir terapötik ilişkiyle karıştırması.