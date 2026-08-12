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        Haberler Dünya İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü: Çalışan taslak dosyayı 'merak etmiş'

        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü: Çalışan taslak dosyayı 'merak etmiş'

        İngiliz radyo kanalı Radio Caroline'in Birleşik Krallık Kralı Charles'ın öldüğünü duyurduğu yayın ülkeyi karıştırdı. Yanlışlıkla yayına verilen kaydın ardından radyo yetkilileri düzeltme ve özür yayınladı. Hatanın bir çalışanın merakla incelediği taslak dosyayı yanlışlıkla yayına veren ve daha sonra panikle binayı terk eden bir çalışan nedeniyle yaşandığı duyuruldu. İstasyon şefinin ise yayın sırasında telefonla konuştuğu açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 13:28 Güncelleme:
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        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü

        İngiltere'de yayın yapan Radio Channel, Birleşik Krallık Kralı III. Charles'ın öldüğünü duyuran bir kaydı yayına verdi. Milli marş çaldı ve 16 dakikalık bir 'yas sessizliğini' dinleyicilerine yayınladı.

        Yayınlanan mesajda "haber medyası"nın ölümü "doğruladığı" iddia edildi. Ancak yaklaşık 30 dakika sonra bir düzeltme ve özür yayınlandı.

        Hata, bakım çalışması yapan bir personelin, Kral Charles'ın ölümü durumunda kullanılmak üzere önceden kaydedilmiş taslak dosyalarına erişmesiyle meydana geldi.

        Medya denetleme kurumu Ofcom'un raporuna göre, taslak olarak hazırlanmış olan bu dosyaları yanlışlıkla oynatan personel, ne yaptığını fark edince oynatmayı durdurdu ve paniğe kapılıp binayı terk etti.

        Ofcom, dosyaların "meraktan" oynatıldığını, sunucunun uzaktan yayınını kestiğini ve duyuruların yayına girdiğini söyledi.

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        Radio Caroline, sunucunun yayının kesildiğinin farkında olmadığını, çünkü yaygın uygulama olduğu üzere programı uzaktan yayınladıklarını açıkladı.

        İstasyon, sunucunun "internet monitörü aracılığıyla yayını izlemediği sürece yayının kesildiğinin farkında olmayacağını" belirtti.

        "İstasyon müdürü telefonla konuşuyordu"

        İstasyon müdürünün yayını takip ettiği, ancak yanlış duyuru yayınlandığında telefonda konuştuğu açıklandı. İlgili personele uyarı verildi ve benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için ölüm ilanları dosyaları stüdyo masaüstünden kaldırıldı.

        Radio Caroline, Ofcom'a olayla ilgili sadece iki şikayet geldiğini ve istasyonun büyük yayın kuruluşlarının kaynaklarına sahip olmadan "tamamen gönüllüler tarafından yönetildiğini" belirtti.

        1964 yılında açık deniz radyosu olarak kurulan Radio Caroline, 1991 yılında Kent şehri kıyılarında batana kadar bir gemiden yayın yaptı.

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