Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin
Vücudunuzun verimli bir şekilde çalışması için çok çeşitli besinlere ihtiyacı var. Bilim adamları bu besin maddelerini sıraladı...
Vücudunuzun ihtiyacı olan besinler, güçlü kemiklerin korunmasından sağlıklı bir bağışıklık sisteminin desteklenmesine kadar çeşitli vücut süreçlerinde çok önemli roller oynar. Vücudunuzun genel sağlığı için ihtiyaç duyduğu en önemli 20 besini ve bu besinlerin her birinin sağlığınızı korumada oynadığı hayati rolü keşfedelim.
Badem
579 kalori (100 g) Besin puanı: 97
Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor.
Chia tohumu
486 kalori (100 g) Besin puanı: 85
Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.
Kabak çekirdeği
559 kalori (100 g) Besin puanı: 84
En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.
Pazı
19 kalori (100 g) Besin puanı: 78
Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.
Pancar yaprağı
22 kalori (100 g) Besin puanı: 70
Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.
Maydanoz
292 kalori (100 g) Besin puanı: 69
Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.
Kereviz
319 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.
Su teresi
11 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.
Mandalina
53 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.
Bezelye
77 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.
Yeşil soğan
27 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.
Kırmızı lahana
31 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.
Karahindiba yaprağı
45 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.
Pembe greyfurt
42 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.
Ispanak
29 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir. Böyle diyor bilimadamları...
Pul biber
282 kalori (100 g) Besin puanı: 63
A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.
Fesleğen / reyhan
23 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.
Kara lahana
32 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.
Acı biber
324 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.
Uzun saplı brokoli
22 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.