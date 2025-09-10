HT Gastro

Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

Vücudunuzun verimli bir şekilde çalışması için çok çeşitli besinlere ihtiyacı var. Bilim adamları bu besin maddelerini sıraladı...

Giriş: 10.09.2025 - 17:02
Vücudunuzun ihtiyacı olan besinler, güçlü kemiklerin korunmasından sağlıklı bir bağışıklık sisteminin desteklenmesine kadar çeşitli vücut süreçlerinde çok önemli roller oynar. Vücudunuzun genel sağlığı için ihtiyaç duyduğu en önemli 20 besini ve bu besinlerin her birinin sağlığınızı korumada oynadığı hayati rolü keşfedelim.

1

Badem

579 kalori (100 g) Besin puanı: 97

Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor.

2

Chia tohumu

486 kalori (100 g) Besin puanı: 85

Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

3

Kabak çekirdeği

559 kalori (100 g) Besin puanı: 84

En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

4

Pazı

19 kalori (100 g) Besin puanı: 78

Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

5

Pancar yaprağı

22 kalori (100 g) Besin puanı: 70

Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

6

Maydanoz

292 kalori (100 g) Besin puanı: 69

Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.

7

Kereviz

319 kalori (100 g) Besin puanı: 68

Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.

8

Su teresi

11 kalori (100 g) Besin puanı: 68

Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.

9

Mandalina

53 kalori (100 g) Besin puanı: 67

Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.

10

Bezelye

77 kalori (100 g) Besin puanı: 67

Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

11

Yeşil soğan

27 kalori (100 g) Besin puanı: 65

Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.

12

Kırmızı lahana

31 kalori (100 g) Besin puanı: 65

Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.

13

Karahindiba yaprağı

45 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.

14

Pembe greyfurt

42 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.

15

Ispanak

29 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir. Böyle diyor bilimadamları...

16

Pul biber

282 kalori (100 g) Besin puanı: 63

A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

17

Fesleğen / reyhan

23 kalori (100 g) Besin puanı: 63

Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.

18

Kara lahana

32 kalori (100 g) Besin puanı: 63

Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.

19

Acı biber

324 kalori (100 g) Besin puanı: 62

Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

20

Uzun saplı brokoli

22 kalori (100 g) Besin puanı: 62

Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

