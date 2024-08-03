Depresyona karşı Çaykovski

Modern dünya bize ruhsal yıpranmışlıklarımızla daha fazla yüzleşme zorunluluğu getirdi. Artık travmalarımızın, anksiyetelerimizin adını çok daha sıklıkla koyabiliyoruz. Günümüz dünyasına hükmeden tüketim alışkanlığı ve kısa süreli tatminlerden oluşan anların bütünü, modern bir insanın hayatının çoğunluğunu oluşturuyor. Bazen bir durup nefes almak istiyoruz. İşte bu noktada destekçilerinizden biri Tchaikovsky (Çaykovski). Hayatı boyunca depresyonla iç içe olan Rus besteci, ürettiği ve kendini müziğinin büyüsüne bıraktığında derin bir nefes alabildiğini hissediyor. Bize önerisi de bu.