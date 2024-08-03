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Devamlı aç mısınız?

Sürekli açlık hissinin ve kontrolsüz yeme isteğinin altında yatan nedenler ne olabilir? Alışkanlıklarımız mı, yoksa psikolojik etkenler mi bu durumu tetikliyor?

Giriş: 03.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:04
Habertürk
Haberler Gastro Keşfet Devamlı aç mısınız?
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Açlık, çoğu zaman yalnızca fiziksel bir ihtiyaç gibi görünse de, altında yatan sebepler çok daha derin olabilir. Pek çok kişi, yemek yeme alışkanlıklarının kontrolünü kaybetmiş gibi hisseder ve kendilerini sürekli aç bulur. Bu durum, bazen alışkanlıklardan kaynaklanabilirken, bazen de psikolojik sorunların bir yansıması olabilir. İşte detaylar!

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YİYECEKLERİN KOKULARI ÇOK BÜYÜK ETKEN

Bir yiyeceğin kokusu ne kadar hoşumuza giderse genellikle aynı derecede iştahımızın da açılmasına sebep olur. Yiyeceklerin hoşumuza giden kokusu, aç hissettiğimiz zamanlarda daha fazla iştah açarken, doyduktan sonra ise genellikle daha az çekici hâle gelir.

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TOKLUK SÜRECİ HERKES İÇİN AYNI İŞLEMİYOR

Yemek yedikten sonra tok olduğumuzu hissettiğimiz anda “normal” olan davranış, yeme eylemine ara vermektir. Ancak bazılarımız için süreç bu şekilde işlemiyor ve yedikçe durdurulamaz bir yeme isteği oluşabiliyor.

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BEYNİN "ÖDÜL VERME" SİSTEMİ

Beynin ödül sisteminin bir parçası olan olfaktör tüberkül, belirli kokuları ödüllendirici deneyimlerle ilişkilendirir ve algılanan kokuya bağlı olarak davranış ve karar verme süreçlerini etkileyebilir.

Periakuaduktal gri madde (PAG) ise tehlikelere karşı kaçma ya da savaşma gibi savunma davranışlarını koordine eden orta beyin bölgesidir.

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AMERİKA'DA YAPILAN ÇALIŞMA NE DİYOR?

ABD’deki Nortwestern Üniversitesinde yapılan bir çalışma, beynin olfaktör tüberkül bölgesi ile PAG arasındaki zayıf bağlantıların vücut kitle endeksi ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

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Araştırma sonuçlarına göre, bu iki beyin bölgesi arasındaki zayıf bağlantılar, kişinin tok olsa bile yemeği ödül olarak algılamasına ve daha fazla yeme isteğinin oluşmasına dolayısıyla vücut kitle endeksinin artmasına neden olabiliyor.

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HİPERTANSİYONDAN DİYABETE...

Obeziteyle ve vücuttaki yağlanmayla ilişkili olan vücut kitle endeksinin yüksek olması ise kalp hastalıkları, hipertansiyon ve tip 2 diyabet gibi birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.

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Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemiyle iki beyin bölgesi arasındaki bağlantının ilk kez bu kadar detaylı haritalandırılması, beyinde gerçekleşen süreçlerin anlaşılması ve aşırı yemeye yönelik tedavilerin geliştirilmesi açısından hayli önemli.

Kaynak: Tübitak

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