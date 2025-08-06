HT Gastro
Yeni akım ile tanışın: Floral Fle

Bahçesinde soğan, patates yetiştiren, inek, arı, tavuk besleyen, çiçek bakan ünlü isimler kimler? Floral Flex akımına kapılan ünlülerin kimler olduğunu merak ediyor musunuz?

Giriş: 06.08.2025 - 05:29 Güncelleme: 22.08.2025 - 17:21
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Sosyal medyayı kasıp kavuran Floral Flex denilen yeni trende göre artık insanlar steril peyzajlar yerine kır evlerine özgü, zahmetsizce büyüyüvermiş gibi görünen rengarenk çiçekler, kabına sığmayıp rastgele dolup taşmış yemyeşil bereketli bahçeler ve kişisel tarzları tercih ediyor.

Öyle ki, Meghan Markle, Brad Pitt, Blake Lively, David Beckham, Pamela Anderson gibi ünlülerin sosyal medyada paylaştıkları filtresiz, doğayla bütünleşmiş fotoğrafları üst düzey statü sembolü haline geldi. Leziz sebze ve meyveler, rengarenk sağlıklı çiçekler yetiştirmek birçok ünlünün en gözde hobisine dönüştü. Bu sanatçılar, gösterişli hayatlarını bırakıp çiftçi oluyor, çiçek ve arı yetiştiriyor, bahçesinde yetişen taze soğanla mutlu oluyor ve yaşadıkları mütevazı ama oldukça tatmin edici hayatın tadını çıkarıyorlar. Kim bilir, aşağıdaki listeye bakıp belki siz de ilham alırsınız.

Bu sezon bahçe ile ilgili aramalar %259 oranında arttı!

Asıl ilginç olan, bu trendin değerlerimiz hakkında düşündürdükleri...

İçinde bulunduğumuz hiper dijital tempo dolu dünyada insanlar gerçek, somut, elle tutulur güzellikte bir şeyler arzuluyor. Bahçeler tam da bunu sunuyor. Sabırla, özenle ve tutkuyla zaman ayırdığınızda sonucu çok değerli ve somut oluyor.

Ünlüler dolaplarında Hermès çanta olacağına masalarında kendi yetiştirdikleri taze ve sağlıklı güller olmasını tercih ediyor. Bu durum tam olarak lüksü reddetmekle ilgili değil, maddi zenginlikten ve tüketim çılgınlığından ziyade zenginliği yavaş ve tatminkar bir manevi yaşamda aramakla ilgili.

Ünlüler o meşhur kırmızı halının ihtişamını çiftlik hayatıyla yer değiştirmişler. Yeşil, sağlıklı, leziz lahana ve domates yetiştirmek, yumurtaları tavukların altından taze taze almak birçok ünlünün en gözde hobisi. Malikanelerde yaşayan, şık kıyafetler içerisinde parlak kariyerlere sahip ünlüler, yaşları ilerledikçe açık havayı seven, çiftçilik yapan, çok daha yavaş bir yaşam süren sıradan insanlar haline dönüşüyor.

Yine de, lüksten geri kalmayan mütevazi hayatlarını sosyal medyada yayınlamaktan, yetiştirdiklerini paylaşmaktan geri kalmıyorlar.

Kendi bahçe yolculuğunuza nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Geniş bir araziye ihtiyacınız olmadığını hemen söyleyelim. Pencere pervazında, terasınızda ya da balkonda sevdiğiniz tek bir bitkiyle başlayabilirsiniz. Küçük çaplı meyve ve sebze bostanı yapabilirsiniz. Önemli olan boyut değil, niyet ve doğa ile günlük bağlantıya gçebilmek. İlham versin diye işte ünlülerin bir kaçı....

Meghan Markle

Meghan Markle hasır sepeti bahçesinde yetiştirdiği brokoli, havuç, mısır, kırmızı biber, kabak, taze soğan ve çeşitli taze otlardan oluşan renkli bir koleksiyona sahip. Katıldığı bir podcast röportajında Meghan Markle bahçeciliğe olan tutkusunu şöyle anlatıyor: Bahçecilik ebeveynlik için çok önemli, özellikle de ayrıcalıkla bir eve sahip şanslı çocukların şükretmeyi anlaması için. Bahçecilik çocuklara sabırlı olmayı, yiyeceklerine değer vermeyi ve yedikleri için şüketmeyi öğretiyor. Tıpkı görgü kuralları ve çevrenizdeki şeylere özen göstermek gibi, her şeyin bir değeri olduğunu bilmeniz gerekir.

David Beckham

David Beckham, futbol sahalarında geçen büyük ve heyecanlı kariyerini çiftlik heyecanıyla değiştirerek sakin bir kırsal yaşamın tadını çıkarıyor.

https://www.instagram.com/reel/C4dQ5fqr1uO/?utm_source=ig_web_copy_link

50 yaşındaki eski İngiltere milli takım oyuncusu, artık, boy boy köpekleri, peşinden evcil hayvan gibi koşan iri kıyım tavukları, havuçları, boy boy soğanlarla dolup taşan bostanı ve hatta arıları ile mutlu ve basit bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

https://www.instagram.com/reel/DLKkveBIfxc/?utm_source=ig_web_copy_link

Bahçesinden topladığı sebzelerin yanısıra arı kovanlarını ve kendi ürettiği bir kavanoz balı kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştı.

https://www.instagram.com/reel/DJ4clvbocNo/?utm_source=ig_web_copy_link

Oprah Winfrey

Amerikan talk şov sunucusu ve girişimci Oprah Winfrey tutkulu bir bahçıvan. Bitki yetiştirme sürecini yaşamın bir metaforu olarak görmeye anlatıyor bir röportajında: Hayatta, bir çiftlikte veya bahçede olduğu gibi, ne ekersek onu biçeriz. Hayallerimiz, fikirlerimiz veya projelerimiz ne olursa olsun, bir tohum ekeriz, onu besleriz ve sonra emeklerimizin meyvelerini toplarız, diyor.

Geçenlerde kendi bahçesinden çıkardığı devasa bir sebzenin fotoğrafını paylaştı. Küçükken büyükannesine Mississippi’deki çiftliğinde yardım edermiş ve orada edindiği bilgileri şu anda ailesiyle bahçelerinde uygulamayı sürdürüyor.

https://www.instagram.com/p/CAdkczOBN3Q/?utm_source=ig_web_copy_link

Julia Roberts

Julia Roberts, kocası ve ailesiyle birlikte New Mexico'nun Santa Fe kentinde bir çiftlikte yaşıyor. Çeşitli sebzeler ve tavuk yetiştiriyorlar. Bir röportajında bahçesinde yetiştirdiği lahanaları peynir kullanarak çıtır kıvamda bir atıştırmalık hazırladığını ve tüm lahananın kaşla göz arasında yok olduğunu, çocukların lahanaya bayılfıklarını anlatıyor. Çocuklarına kendi yiyeceklerini yetiştirmenin ve sağlıklı beslenmenin önemini de her daim öğretmeye çalıştığını vurguluyor.

https://www.instagram.com/p/BztpDgsnaMH/?utm_source=ig_web_copy_link

Russell Crowe

2000 yılında “Gladiator” filmindeki rolüyle Oscar kazanan Crowe, doğduğu Avustralya'da 560 dönümlük bir çiftliğe sahip. Ünlü yıldız çiftlik hayatına aktif olarak katılıyor. Doğaya, yetiştirdiği sebze meyvelere ve ineklerine olan sevgisi çok büyük.

Çiftliğine olan sevgisini şu sözlerle açıklıyor: Doğa, eğer izin verirsen, her şeyi düzeltiyor. Önemli olan buranın bir parçası olduğuna inanman. Yani, burada güneşle birlikte uyanırsın. Hayvanlarla çalışırsın. Çit tamir edersin ya da yapılması gereken tüm küçük işleri yaparsın. Bir süre bu işleri yaparak geçer ama sonra bir sabah uyanırsın, bir de bakmışsın ki denge kurulmuş ve işler yoluna girmiş. Ve bunu da yapan basit çapadır.

Cindy Crawford

Moda dünyasını ikonu, eski süper model Cindy Crawford, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya sayesinde hala birçok insanın hayatında. Ünlü model, ergenlik yıllarında, yaz tatillerini Illinois’deki mısır tarlalarında çiftçilere yardım ederek geçirdiğinden bahsediyor. Bu uğraşıdan hala vazgeçmiş değil; ne kadar usta bir bahçeci olduğu paylaşımlarından açıkça anlaşılıyor.

https://www.instagram.com/p/BegTBZbgF1v/?utm_source=ig_web_copy_link

Milla Jovovich

Aksiyon sahneleri ile ünlü oyuncunun günlük hayatı çok daha sakin ve güvenli. En azından sosyal medya paylaşımlarından görünen bu. Kızları ve eşi ile vakit geçirmeye bayılıyor ve yemek yapmayı çok seviyor. Ayrıca sahip olduğu küçük bostanda kendi sebzelerini yetiştiriyor. Leziz sonuçlarını paylaşımlarından takip edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/p/B93AEjUnaMj/?utm_source=ig_web_copy_link

Jennifer Gardner

Jennifer Gardner’ın çiftçilik tutkusu, annesinden geliyor. Ünlü oyuncu aile geleneğini Los Angeles’taki çiftliğinde Once Upon a Farm girişimi ile birlikte hayatta tutmaya çalışıyor. Buradan çiftlik hayatına dair samimi paylaşımlar yapıyor ve bizzat yetiştirdiği ürünleri kullanarak hazırladığı tarifleri hayranlarıyla sık sık paylaşıyor.

https://www.instagram.com/reel/DKFu-MyT-Bv/?utm_source=ig_web_copy_link

Natalie Portman

Ünlü oyuncu, bariz yeteneklerinin yanı sıra vejetaryen hayata, çevre hareketlerine ve hayvan zulmü ile ilgili kampanyalara verdiği desteklerle de tanınıyor. Portman, bizzat bir vejetaryen ve kendi sebzelerini kendisi yetiştiriyor. Ayrıca mutfak becerilerini paylaşmaktan da hiç çekinmiyor; sosyal medya hesaplarından çocukları için hazırladığı birçok vejetaryen tarife ulaşabilirsiniz.

https://www.instagram.com/p/CDmKEwGjAbh/?utm_source=ig_web_copy_link

Nicole Kidman

Nicole Kidman’ın hayatta en değer verdiği hobisi bahçecilik. Ünlü oyuncu doğanın hem insan hem de aktris olarak gelişimine büyük katkısı olduğunu söylüyor. Favorisi gül yetiştirmek; ancak Avustralya’daki bahçesi, greyfurt, limon, erik gibi birçok meyve türünü de barındırıyor. Avustralya'daki bahçe 110 dönümlük bir sığır çiftliği olarak geçiyor. Tennessee'de ise 36 dönümlük bir çiftliği bulunuyor.

https://www.instagram.com/p/CAVydZwJSmp/?utm_source=ig_web_copy_link

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, sağlıklı yaşam üzerine ilgisi ile tanınıyor ve bahçecilik tutkusunu her fırsatta dünya ile paylaşıyor. Evinde sebze yetiştirmeye zaman ayırıyor. Ayrıca sağlıklı hayat ve sağlıklı beslenme tutkusu sonucu Goop adında bir marka kurdu. Bu marka kapsamında bahçecilik üzerine, başlangıç için gerekli olan aletler de dahil olmak üzere birçok ürün bulunuyor.

https://www.instagram.com/p/BH-WQKyAy3F/?utm_source=ig_web_copy_link

Brad Pitt

İkonik gişe rekorları kıran filmlerdeki rolleriyle tanınan Brad Pitt'in tarım dünyasında da önemli bir rolü var. Ancak diğerlerinden biraz farklı. Brad Pitt, Angelina Jolie ile birlikte Fransa'nın Provence bölgesinde 1.000 dönümlük bir üzüm bağına sahip. Yaklaşık 150 dönümlük alanda üzüm yetiştiriliyor ve bu üzümler Pitt'in markası Côtes de Provence Rosé Miraval'ın üretiminde kullanılıyor. Bu şarap, 2012 yılında dünyanın en iyi rosé şarabı seçildi. Pitt sürdürülebilir bağcılığın önemli bir savunucusu.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon da California’da bulunan çiftliğinde çocukları ile birlikte bahçecilik ile uğraşmaktan keyif alıyor. Çiftliğinde birçok farklı türde meyve ve sebze bulunuyor: Domatesler, havuçlar, salatalıklar ve daha neler neler… Ünlü oyuncu çiftliğinin, yetiştirdiği ürünlerin ve bunlarla hazırladığı tariflerin detaylarını paylaşmaya da bayılıyor.

https://www.instagram.com/p/B9HsaOFg52Y/?utm_source=ig_web_copy_link

Jake Gyllenhaal

Ünlü oyuncu, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkileri üzerine en etkili çalışmaları yapan ünlülerden. Los Angeles’taki Global Green School USA’e gönüllü olarak katılmış olması, organik çiftçiliğe ne denli meraklı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Edible Svhoolyard Project gibi bahçecilik girişimlerini de her açıdan desteklediği biliniyor.

Mark Ruffalo

Sinemanın Hulk’u Mark Ruffalo, yalnızca ekranlarda yeşil değil, kalbinde de öyle. Ruffalo, yeşil olan her şeyin savunucusu ve iklim değişikliği üzerine endişelerini her fırsatta dile getiriyor. Gerçek bir tabiat aşığı olarak elbette ki bir bahçesi var; kendi sebzelerini yetiştiriyor. Ürünlerinin fotoğrafları ise hayranları arasında oldukça popüler.

https://www.instagram.com/p/xulPbvrDYe/?utm_source=ig_web_copy_link

Shakira

Kolombiyalı şarkıcı, 2013 yılında bahçesinde yetiştirdiği ilk patlıcanlarının ve biberlerinin fotoğrafını paylaşmıştı. O günden beri sebzelerinden herhangi bir haber alınamamışsa da umuyoruz ki bostanındaki başarısını tıpkı müzik kariyerinde olduğu gibi koruyabilmiştir.

https://www.instagram.com/p/d44mpzIjjR/?utm_source=ig_web_copy_link
Neden kendi sebze ve meyvemizi yetiştirmeliyiz?
Lauren Conrad

Lauren’in annesi, bahçeciliğin gerektirdiği sevgiyi, tutkuyu ve adanmayı kızına miras bırakmış ve genç oyuncu da aynı şekilde hobisini oğluna aktarıyor. Birlikte birçok çeşit sebze ve bitki yetiştiriyorlar ve evinin bahçesinde ürettikleri ürünleri ve ekim sürecini takipçileri ile paylaşıyorlar.

https://www.instagram.com/p/B9XPC5JnUnq/?utm_source=ig_web_copy_link

Zooey Deschanel

Amerikalı oyuncu, birçok insan gibi süpermarketlerde satılan sebzelerin pek de sağlıklı olmadıkları gerçeği yüzünden bahçeciliğe girişmiş. Hatta şu anda Lettuce Grow girişimi ile bireysel bahçelerin destekçiliğini yapıyor ve eski eşi Jacob Pechenik ile birlikte kendi gıdamızı yetiştirebilmek için büyük bahçelere ihtiyacımız olmadığının kanıtı olan ekim makinaları satıyor.

https://www.instagram.com/p/Buw6kKSH8uO/?utm_source=ig_web_copy_link

Chris Hemsworth

İspanyol oyuncu ve model Elsa Pataky, bahçe işlerine olan sevgisini sosyal medya üzerinden sergiliyor. Eşi Chris Hemsworth ve çocukları ile birlikte nasıl çalıştığını paylaşımlarından takip edebilirsiniz; toprağı hazırlıyorlar, tohumları ekiyorlar ve hep birlikte bitkileri suluyorlar. Pataky ailesi ile geçirdiği mutlu anları fanlarıyla sıklıkla paylaşıyor ve elbette ki en sevdiği hobisi de bir istisna değil.

https://www.instagram.com/p/B3_q9YenO08/?utm_source=ig_web_copy_link
